Britos no será candidato a gobernador de Milei para “priorizar Chivilcoy”

Finalmente, Guillermo Britos no será candidato a gobernador por La Libertad Avanza, el frente que impulsa la candidatura a presidente del diputado libertario Javier Milei.

El excomisario de San Pedro y actual intendente de Chivilcoy anunció el miércoles que declinó el ofrecimiento “por cuestiones personales y priorizando a nuestra ciudad, con el objetivo de que Primero Chivilcoy pueda seguir gobernando”, en alusión al frente vecinalista con el que logró dos mandatos en ese distrito.

Anunció que antes del 24 de junio su espacio comunicará quiénes serán sus candidatos, sin dar pistas sobre si competirá por un nuevo período al frente de la intendencia de Chivilcoy o si el lugar lo ocupará otro referente del espacio que conduce.

Britos calificó como “un honor” que Milei haya pensado en él como candidato a gobernador bonaerense. “Lo valoro, lo he agradecido y sé que es una ofrecimiento que es irrepetible para mí”, señaló y vaticinó que el liberatrio “va a hacer una excelente elección”.

“Quiero dejar bien en claro que no he tenido ningún problema con ningún dirigente del espacio La Libertad Avanza; estoy honrado con el ofrecimiento que me han hecho”, aseguró Guillermo Britos.

Es que tras las reuniones que mantuvo con Milei y los suyos, en los corrillos políticos se dijo que habría tenido diferencia con los responsables del armado territorial bonaerense del libertario, una tarea que tiene a su cargo el dirigente Sebastián Pareja, excercano a Emilio Monzó.

Milei y Britos se saludaron vía Twitter tras la decisión del excomisario de no ser candiadto a gobernador. “Graciaspor tu honestidad, por tu hombría de bien, por tu generosidad para entender mi difícil decisión de no acompañarte en este gran desafío”, dijo el de Chivilcoy.

“Para mí ha sido un placer haber tenido el honor de interactura contigo. Sin lugar a dudas, en un futuro próximo trabajaremos juntos”, respondió el diputado por la ciudad de Buenos Aires, que aspira a la presidencia de la Nación.