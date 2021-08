Brenda Rojas, semifinalista en K1 500 en Tokio 2020: cansancio extremo, lágrimas y 20 mil seguidores más en Instagram

Brenda Rojas desborda de emoción y no es para menos: acaba de ser tercera en una de las regatas de cuartos de final de K1 500 metros en Tokio 2020 por apenas 174 milésimas y clasificar a semifinales. Frente a la cámara de TyC Sports y entrevistada por Gonzalo Bonadeo y Pablo Lamédica, rompe en un tímido llanto del que se recupera rápido para hablar del inconmensurable esfuerzo que acaba de hacer este miércoles en la madrugada de Argentina y mediodía de Japón, donde disfruta uno de sus momentos más felices de su carrera: “Son lágrimas de felicidad”.

“Estoy muy emocionada, contenta. No puedo hablar porque esto muy emocionada. Valió la pena tanto esfuerzo, era un objetivo llegar a semifinales y estoy muy contenta”, dijo la joven de 25 años formada en Las Canaletas que cruzó la meta después de la rusa Svetlana Chernigovskaya y la belga Lize Broeekx y una palada antes que la británica Emily Lewis, aunque “ni siquiera sabía cómo había llegado”, admitió.

“Pensé que había llegado cuarta. Traté de no mirar al costado, pero al final cuando ya no podía remar pensé que era cuarta”, añadió quien no pudo bajarse sola del bote y necesitó de la ayuda de los entrenadores Diego Cánepa y Juan Pablo Bergero quienes, en el calor nipón, la asistieron para bajarle la temperatura antes de dejar la pista.

Recuperada emocionalmente, la sampedrina aseguró que se tenía “más fe” en K1 500 metros porque es su “especialidad”, más allá de que fue a los Juegos Olímpicos porque obtuvo la plaza de Argentina en K1 200 por sobre Sabrina Ameghino. Para ella, lo que fue a buscar a Japón, lo consiguió: “De acá en mas me da igual cualquier cosa, me siento feliz por lo hecho en los Juegos Olímpicos”.

En el cierre de la entrevista Bonadeo le propuso, como lo hace habitualmente con atletas amateurs, difundir su cuenta de la red social Instagram para ganar seguidores y en un puñado de minutos sumó 20 mil. De poco más de 10 mil que tenía cuando se fue de San Pedro rumbo a sus segunda cita olímpica, superó los 30 mil.

Brenda Rojas volverá a remar este miércoles a las 22.19 de Argentina (jueves a las 10.19 de Japón) en la última prueba de semifinales. Si es primera o segunda avanzará a la definición por medallas, si llega tercera o cuarta irá a la definición B y de ser quinta o sexta, a la C. De ser séptima, cerrará su participación en Tokio 2020, juego olímpico que para ella ya son satisfactorios, pero no se conforma: “Es un esfuerzo grandísimo y se ve reflejado, esto te llena para seguir. A veces te bajoneas y cuesta mirar para adelante. De acá quiero más, estoy contra gente que es muy grosa, que es difícil pero quiero ser una de ellas y mejorar para cumplir mis sueños”.