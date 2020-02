Braian Moreno, el atleta del barrio Hermano Indio, se despide de Independencia para jugar en Chacarita

Braian Moreno cautivó a los sampedrinos cuando en 2019 los representó en una final de atletismo de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Los cautivó con su historia de vida que él mismo relató en una charla con La Opinión en la ciudad balnearia y después en Sin Galera con Lilí Berardi y evidenció las dificultades que tienen los jóvenes de barrios carenciados, en su caso el Hermano Indio, para romper barreras pero, también, cómo, a través del deporte, tienen una salida diferente al denominador común.

Pero Braian no es atleta sino que se inscribió al tradicional evento que organizó la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires porque el profesor Leonardo Bargues, a quien conoció en Independencia, le insistió. El joven de 17 años es futbolista y Bargues un reconocido entrenador de atletismo quien observó en él condiciones para que participe de los 400 metros libres y terminó quinto superando incluso a rivales preparados y entrenados para la ocasión.

-Moreno en los 400 metros libres que participó en los Juegos Bonaerenses 2019. Foto: La Opinión.

Aunque el atletismo le permitió dar a conocer su vida a la sociedad, Moreno siguió pateando pelotas en el Auriazul donde debutó en primera el año pasado. Actualmente, jugó dos de los tres partidos del Torneo de Clubes como lateral derecho y su nuevo compañero Lucas Díaz Canevaro le consiguió una "prueba" en Chacarita que realizó la presente semana. "Con ayuda de Benjamín Torrillo y Jesús Díaz (N. de R.: también comparten plantel con él) pude ir y ahora tengo que arrancar el lunes 10 de febrero", relató el futbolista que por sus condiciones convenció a los captadores de talentos de la histórica institución que actualmente milita en la Primera Nacional.

Sobre cómo logró que Díaz Canevaro le consiga la prueba, Braian sostuvo: "Lucas Canevaro jugó afuera y tuve la posibilidad de hablar con él, contactar algo y me consiguió la prueba. Fui yo solo de San Pedro e Independencia y quedé. No sé si me llevarán a Liga o AFA pero el lunes tengo que presentarme. Ahora estamos viendo que podemos conseguir para quedarme allá".

En San Pedro, son a montones los jóvenes que mes a mes realizan pruebas en clubes que militan en las categorías más importantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Incluso, a veces las mismas entidades locales convocan chicos para que sean observados por captadores y algunos logran ser seleccionados para iniciar un arduo y cruel camino a la elite a la que una minoría llega y, sólo algunos, triunfan y permanecen. Braian Moreno jugará el domingo su último partido con su Independencia en el Torneo de Clubes y será contra Banfield en el Estadio Municipal. Después, armará las valijas y emigrará en busca de sus sueños, esos que nada ni nadie le pudo apagar.