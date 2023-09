Bottaro 2400: “Con la materia fecal de todos los vecinos”

“Quiero hacer un descargo. Hace una semana que vengo llamando a Obras Públicas, siempre con respeto, y amabilidad en cada llamada. Pero no tengo ninguna respuesta, tengo la vereda con materia fecal de todos los vecinos. Se rompió un codo de mi cloaca y, según ellos, no pueden venir a repararlo porque es mi vereda y mi caño. Ahora, la vereda es pública, pagamos impuestos, y me quieren cobrar una exageración para solucionarme el problema ¿qué tengo que hacer? ¿A quién hay que reclamar? Tengo los vecinos quejándose del mal olor”.