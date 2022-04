Bono extra del gobierno: página del Anses saturada y muchas consultas porque vence el plazo de inscripción

Operativos en las localidades, información presencial y la imagen de una página que todo el tiempo remite a la “sala de espera” llevan a los ciudadanos a acercarse a las oficinas para corroborar si les corresponde la percepción del bono de 18.000 pesos que el organismo abonará en dos cuotas a beneficiarios que sean monotributistas sociales o de las categorías A y B y trabajadores no registrados. El 7 de mayo vence la inscripción pero desde el 5 del próximo mes quienes hayan logrado postularse comenzarán a saber si les corresponde o no el beneficio.

Los jubilados, como se sabe percibirán 12 mil pesos en sus cuentas bancarias siempre que no superen el importe de dos jubilaciones mínimas como haber.

La titular del organismo a nivel local dispuso operativos de información en las localidades y horario extra de atención al público. Esta tarde decenas de personas hacían fila en la esquina de Balcarce y 25 de Mayo para saciar sus dudas sobre lo que casi todos denominan el “IFE 4”.

Las consultas en la web remiten a la sala de espera y a un número que pone por delante a la cantidad de usuarios que aguardan atención. Por ese motivo los futiros beneficiarios prefiere ir a hacer la fila a la delegación local.

La mayoría presenta situaciones que se hacen confusas a la hora de decidir si les corresponde o no el beneficio sobre todo con quienes cobras subsidio por desempleo o han registrado una situación laboral diferente a la del momento en que cobraron el IFE durante la pandemia. La semana próxima comienzan a correr los días en los que los inscriptos se enteren si son o no destinatarios de esta ayuda a la que obliga una inflación que no se detiene y que lleva la pretensión de ayuda con 9 mil pesos extras en mayo y otra suma igual en junio hasta que en el mes de julio se liquiden los aguinaldos.