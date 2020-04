Bomberos Voluntarios sofocó un principio de incendio en un departamento en pleno centro

Una vecina del edificio ubicado en Pellegrini al 1000 alertó alrededor de las 16.00 que salía humo de una vivienda en la que habita una mujer octogenaria y una dotación intervino para que el siniestro, que se originó por una vela encendida, no pase a mayores. En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAME pero no fue necesario asistir a la propietaria.