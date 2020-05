Bolsón de mercadería en escuelas: comenzó la entrega de mayo y el cronograma lo anunciará cada institución

El Consejo Escolar comenzó la entrega de bolsones de alimentos para suplir el Servicio Alimentario Escolar que el sistema educativo implementaba en escuelas primarias y secundarias y en jardines del distrito. Los responsables del tema informaron a La Opinión que no difunden cronograma porque están coordinando con los directivos "para que la gente no se amontone". En algunos establecimientos todavía no saben cuándo podrán convocar a las familias.