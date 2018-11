Bicichorro quiso asaltar a una chica que se defendió, lo golpeó y evitó el robo

Un delincuente intentó asaltar a una joven este jueves, alrededor de las 11.00 de la mañana, pero la víctima logró evitarlo y se trenzó en lucha con su agresor, que fue apresado por la policía a las pocas cuadras, tras escapar de la escena.

Sucedió en Ayacucho e Ituzaingó. La joven relató a La Opinión que caminaba junto a su madre cuando sintió la presencia cercana de otra persona. El ladrón se había acercado a ella para arrebatarle el celular, que llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón.

"Me estaba tiranto la bici encima, me puse contra la pared y me defendí, le pegué y me pegó, la gente se acercó y se fue", relató la víctima. El delincuente huyó cuando otras personas que transitaban por la zona intentaron ayudar a la chica.

Uno de los que la ayudó lo persiguió en moto y logró dar aviso a la policía para que lo detuvieran. "Dijeron que lo habían detenido y que tenía que ir a la Comisaría a hacer la denuncia. Cuando fui, me informaron que no había llegado porque tenía que ir a que lo revisen en el Hospital", contó la joven.

"Andaba en una bici de esas nuevas de mujer, verde. Si lo veo lo puedo reconocer", aseguró la víctima, que resultó con algunos golpes luego de resistir el asalto.