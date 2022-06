Bibiana Di María aseguró que ella no fue desalojada sino la cooperativa que preside

En el transcurso de la última semana con una orden del juzgado de paz local la policía desalojo varias propiedades que eran ocupadas por la cooperativa blanca Ortiz cuya presidenta es la dirigente Bibiana Di María.

La mujer en el aire de Sin Galera explicó porque se produjo el desalojo y a la vez se defendió de otras acusaciones que aparecieron tras hacerse público la intervención policial y judicial además de otros casos en los que también estuvo involucrada.

“La desalojada no fue Viviana Di María sino que fue la cooperativa Blanca Ortíz”, destacó la mujer. “Yo soy la presidenta de esa cooperativa y hay toda una causa judicial en proceso de la que no puedo decir absolutamente nada por el secreto de sumario, de todos modos acá se resolvió primero el pedido desalojo que la presentación que nosotros habíamos hecho”, remarcó. “De todos modos lo sucedido se aclarara en la justicia”.

“Es un tema legal que está en la fiscal 7 y 5. Hemos hecho todas las denuncias desde el principio que alquilamos el lugar”, comentó la titular de la cooperativa. “Denunciamos a quienes nos alquilaron porque no nos cumplieron, había un inmobiliaria que es con quien tratamos”.

Viviana Di María también se refirió a otras situaciones en la que apareció involucrada cómo una presunta adquisición de un vehículo en forma irregular y cuyo propietario se presentó un día en su domicilio para reclamar por el mismo y se originó un incidente en la vía pública que hasta obligó a la intervención policial. También hizo referencia a otra cuestión de la que dos herreros de nuestra localidad la acusaron de no haberles pagado el trabajo realizado en una obra pública ejecutada en el partido de Tigre. Di María dijo que no entendía porque esta gente se quejaba si ellos también eran parte de la cooperativa y hasta el día de hoy no habían renunciado.

El hecho puntual por el que la mujer y su gente fueron desalojados el lunes pasado está relacionado con una causa denunciada en su momento y donde el propietario del edificio aseguro que hacía más de un año que no podía cobrar el alquiler de una propiedad de que además era a estrenar. El reclamo por parte de los dueños originales involucra el pago mensual de tres departamentos ubicados en el mismo edificio cinco cocheras y un local comercial que se encuentra en la planta baja del mismo.