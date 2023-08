Bautista busca a “Luna” su gatita

“¿Podrían ayudarme? Busco a mi gata desde el 20 de agosto y todavía no aparece, podrían publicarlo?: Su nombre es Luna, no aparece desde el día 20 de agosto, salió a la terraza y no volvió. Fue en la cuadra de Salta entre el 700 y el 800. Es completamente negra y de pelo largo”, dijo Bautista y envió la foto. Contactarse al 3329304425.