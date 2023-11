Basta: romper el silencio sin temor a represalias

Los mensajes que suelen llegar a La Opinión y sobre todo los reportes de los ciudadanos tienden a llamar la atención sobre situaciones que necesitan ser resueltas. Desde hace varias semanas han comenzado a pronunciarse personas que entienden que tras el balotaje pueden expresarse como no lo habían hecho en los últimos años pese a que jamás estuvo vedado denunciar o vencer el miedo a la respuesta e incluso a la represalia. Este mensaje de alguien que por su tarea pide no ser identificada, define una metodología que se observa y que La Opinión expresó en una nota que develó -como lo ha hecho durante todas las gestiones- una modalidad que degrada la tarea de quienes deberían sentir orgullo por ser designados en cargos públicos al servicio de la población. El amiguismo, la venganza y hasta el castigo quedaron al descubierto en varias “acciones ejemplificadoras” y romper el silencio necesita de garantías que dependen de la cohesión popular en torno a qué es lo que debe cambiar tras el mensaje de las urnas.

Aquí se transcribe textualmente y “en crudo”, tal como fue pensado por esta ciudadana que habla de uno de los lugares que mayor demanda pública sufre por la caída del trabajo registrado, la falta de respuesta de las obras sociales sindicales, el abandono de Pami y Ioma -las dos obras sociales más importantes del país y de la provincia de Buenos Aires- y la imposibilidad de costear un plan de medicina privada. El Hospital vive hoy sus horas más difíciles con un desborde de pacientes jamás registrado, con insumos que no tienen cotización o que desaparecieron del mercado y con un paro bochornoso que el viernes dejó sin atención a los pacientes porque los empleados que más ganan (algunos le cuestan a la población más de un millón de pesos) porque “hay demoras” para pagar las extras.

Una pena que la agresión de la gente de San Pedro que si gana Milei o Massa:

“A nosotros los que trabajamos de verdad, los que no entramos acomodados a ningún lado tenemos que seguir laburando por que nadie nos regala nada. Yo crié a mis hijos sola, laburando de sol a sol, en el medio del campo. Hoy tengo mi casa y cuando una tormenta destrozó mi casa. Nunca nadie me dijo ‘che, te regalo una chapa’.

“VAS AL HOSPITAL TE ATIENDEN 20 INOPERANTES METIDOS POR CECILIO QUE NI LA SECUNDARIA TERMINARON, VAYAS A DONDE VAYAS ESTAN ACOMODADOS Y AHORA SE ENOJAN POR QUE LA JUVENTUD VOTA OTRA COSA Y PONEN MENSAJES AGRESIVOS EN FACEBOOK.

GENTE IGUAL QUE QUIEN ES EL INTENDENTE HOY HASTA A ÉL TENDRIAN QUE CAMBIAR”. Nancy

“Vas al hospital por dolor de muela y te morís por las bacterias de mugre que hay en el hospital. Las que limpian no tienen la culpa, la culpa es del municipio que les dan cloro para que echen; entrás a los baños y el olor a podrido te dan ganas de mearte encima. Es una vergüenza que todavía sigan defendiendo este gobierno corrupto. Hicieron un plan de viviendas, nunca las entregaron. No se que sucedió con ese tema y pobre la gente que salió sorteada. Llas calles pasaron las elecciones y chau no hicieron más nada. A darse cuenta gente y dejen de pelear por quien ganó que nuestro intendente Cecilio se adapta al que este de turno. Mis cordiales saludos”, dijo Nancy a las 23.59 del domingo con este pedido “Hola, buenas noches, quizás a este mensaje lo vean mañana a la mañana y ojalá sea publicado”.