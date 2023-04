Básquet: resultados de la segunda fecha del torneo local

Entre el viernes y el domingo se jugó una nueva fecha del torneo de básquet local para las categorías femenina, +35 y Primera División de caballeros.

Por el lado de las mujeres, Las Pirañas recibieron en Pescadores a Mitre imponiéndose por 34 A 19.

El resto de los equipos tuvieron fecha libre, el próximo fin de semana debutará Náutico en la competencia enfrentando a Atlético Baradero que en la primera fecha venció al rojo. También está previsto que Paraná visite a Sportivo

Por el lado de la categoría +35, Maxibásquet Mitre aplastó a domicilio a Paraná. Fue por 91 a 39. El otro equipo del rojo que participa de esta categoría se impuso por 71 a 37 a Pescadores. Además, el domingo Agricultores venció 73 a 58 a Independencia y Atlético Baradero – Los Andes quedó postergado para el jueves con horario a confirmar.

En Primera Masculina, Maxibasquet Mitre venció por 88 a 69 a Paraná y Las Palmeras goleó por 105 a 47 a Los Andes. Pescadores Rojo cayó en el suplementario por 76 a 84 ante Mitre A. El domingo, Agricultores venció 69 a 46 a Independencia; Mitre B no pudo con Náutico que ganó 33 a 69. Pescadores Azul no pudo con Sportivo que se impuso por 94 a 48.

El cronograma de la próxima fecha indica que por la primera división masculina jugarán: Náutico Vs. Las Palmeras; Maxi Mitre Vs. Agricultores; Independencia Vs. Mitre B; Los Andes Vs. Pescadores Rojo; Sportivo Baradero Vs. Paraná; Pescadores Azul Vs. Mitre A.

En +35 jugarán: Maxi Mitre Vs. Agricultores; Los Andes Vs. Pescadores; Sportivo Baradero Vs. Paraná. El resto de los equipos tendrán fecha libre.