Básquet: disputada la primeras fecha del torneo local, cómo sigue la competencia

El miércoles se puso en marcha una nueva edición del torneo de básquet local organizado por el Departamento de Básquet de la Liga Deportiva.

En el femenino Mitre se midió con Atlético; el marcador favoreció a las de Baradero por 49 a 17. En la Primera Masculina, Paraná venció por 78 a 45 a Pescadores Azul y Mitre A por 80 a 58 a Las Palmeras.

Náutico tuvo un peleado partido con Agricultores y se lo llevó por 71 a 65. Independencia cayó por 55 a 83 ante Maxi Mitre y el partido entre Sportivo y Pescadores Rojo se definió en la última pelota quedando en manos del equipo de la ribera por 61 a 60.

Según el cronograma difundido por la organización, este viernes 14 de abril debería comenzar la segunda fecha.

En el femenino jugarán Pescadores – Mitre, mientras que el resto de los equipos tendrán fecha libre. Se trata de Paraná, Independencia, Náutico, Atlético y Sportivo Baradero.

En la Primera Masculina se medirán: Paraná Vs. Maxi Mitre; Agricultores Vs. Independencia; Mitre B Vs. Náutico; Las Palmeras Vs. Los Andes; Pescadores Rojo Vs. Mitre A y Pescadores Azul Vs. Sportivo Baradero.

Por último, en el +35 jugarán: Paraná Vs. Maxi Mitre; Agricultores Vs. Independencia; Atlético Baradero Vs. Los Andes; Pescadores Vs. Mitre.