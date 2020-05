Barrio Nuestro Sueño sin agua: "El gran error que cometimos es el de ser gente laburante"

"Y me gustaría, si llegas a publicar algo con el reclamo, que pongas que nosotros el gran error que cometimos es el de ser gente laburante, que luchamos para poder comprar ése terreno, que juntamos y que formamos una cooperativa porque a cada uno por su lado nos hubiese sido imposible. El error que cometimos es no haber pedido nada, el que cada uno de los vecinos se está rompiendo el alma para hacer su casa como corresponde, el otro error que cometemos es que ninguno del barrio somos de planes sociales, somos todos laburantes", dijo Fabiana el jueves por la tarde indignada tras ver cómo siguen en estado de abandono las obras que se habían comprometido para dotar del servicio de agua potable al barrio que desde hace años se levanta en los predios comprendidos entre Avenida 3 de Febrero e Independencia y calles 70 a 74.

La última vez que se escribió una noticia sobre ese grupo de vecinos fue cuando tras lograr el entoscado, empezaron a ver cómo los camiones rompían y se llevaban peso a peso el dinero que invirtieron para que el municipio ejecutara la obra.

Así vino la fatal comparación que esta jefa de familia que desde hace años le pelea a la crisis con su emprendimiento jamás soñó pronunciar: "Entonces ese es el error más grande porque si hubiésemos sido un barrio que usurpamos, ya hubiéramos tenido agua, pavimento, todo. Pero como cometemos este error, porque somos personas que tenemos la cultura del trabajo, entonces como somos personas que vivimos equivocadas, por eso nos cuenta tanto algo tan básico como el agua. Y este Álvarez nos mintió porque cada vez que nos habla o habla con vos nos dice que sí, pero después no pasa nada", reflexionó quien durante toda su vida ha sido inquilina, tiene sus cuentas al día y sigue pagando la cuota de un terreno que aún no se sabe si podrá escriturar y sobre la que su hijo ya ha levantado una vivienda que van ampliando de a poco.

La Cooperativa Nuestro Sueño que surgió como un emprendimiento de trabajadores que adquirieron en conjunto eas manzanas para subdividirlas y parcelarlas con el compromido de la instalación de los servicios, lleva muchos años de postergación y cambios de integrantes que muchas veces "cansados de esperar" fueron vendiendo a otros inquilinos que llegaban para volver a empezar. Llevar la electricidad, abrir las calles, encontrar un modo de abrir las zanjas de desagote, cavar pozos ciegos porque las cloacas tardarán en llegar, son sólo algunas de las tantas tareas que han encarado a fuerza de insistencia e inversión permanente ya que no hubo créditos ni subsidios. Tampoco proyectos para darle nombre a las calles que por ahora solo tienen número.

Esta vez la paciencia se desbordó porque desde hace meses esperan que se termine el tendido de la red de agua para el que también pusieron dinero. El Secretario de Obras Públicas se los había prometido públicamente. "Álvarez nos agarró para la joda todo este tiempo y todavía no nos puso el agua en el barrio. Estamos con un cañito de media que traemos del Barrio Futuro y nos quedamos sin agua, mi hijo ya está en el barrio y hay un montón de gente más construyendo y Álvarez nos agarró literalmente para la joda, y si ahora te dieras una vuelta por el barrio te darías cuenta que ya no somos 5 casitas, somos más de 30 vecinos ya".

Junto al comentario vino una foto de "la pelotudéz que hicieron para que no lo jodamos más. Cuando llamamos a la radio. ¿Sabés lo que hicieron?: Fueron e hicieron un pocito de 20 centímetros y lo rodearon con una red anaranjada y no hicieron más nada como para que no lo jodamos más", dijo Fabiana y agregó: "Mi hijo que ya vive allá estaba teniendo tres horas de agua por día. Porque eso también es lo que te da bronca y decís: "Pero loco si tienen que hacer nada más que un cruce" o sea, ese es el enojo y la preocupación porque no podemos estar sin agua con todo esto que está pasando. Hoy me escribió una vecina del barrio y me preguntó si les había pasado agua a los vecinos de al lado, y sí, si están construyendo ¿cómo no les vas a dar agua? Si a nosotros cuando estábamos construyendo también nos pasaban el agua, nos la dio la vecina de al lado y nosotros ahora también le estamos dando a los vecinos de al lado, entonces claro, cada vez somos más casas y más casas unidas solamente por esa manguerita, claro, es imposible no hay agua ya", describió para que se entienda que entre ellos son muy solidarios y que el recurso no alcanza.

Luego recordó: "Álvarez cuando habló con vos ahí en la radio dijo: "sí, sí para la semana que viene", hace dos meses, tres. Ahora con el tema de la pandemia estamos sin agua, no se pueden seguir los protocolos por el hecho de que ellos no nos pasan el agua, nosotros ya pusimos todos los caños, ya tenemos todo el zanjeo hecho, ellos solo tienen que cruzar el agua por la rotonda y nos están agarrando de tarados, tengo bronca porque le escribís y al toque "sí, sí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.” Mentira", concluyó.