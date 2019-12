Baraybar confirmó que el oficialismo se queda con todos los cargos en el Concejo Deliberante

Otra vez, el oficialismo que representa al gobierno de Cecilio Salazar en el Concejo Deliberante se quedará con todos los cargos disponibles en ese cuerpo durante la renovación de autoridades que tendrá lugar este lunes luego de que juren los ediles electos en octubre.

Así lo confirmó a La Opinión el concejal Martín Baraybar, que desde hoy presidirá el bloque del Frente de Todos, tras mantener una breve reunión con el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Iván Paz, quien le informó la decisión del sector político que representa.

"Nos reunimos con Iván Paz y me informó que se van a quedar con todos los cargos. Me dijo que pensó que Mónica (Otero) me había dicho. Esa fue toda la conversación", reveló Baraybar a este medio este lunes por la tarde, antes de reunirse con su bloque para decidir si votarán en contra o se abstendrán a la hora de que sean designadas las nuevas autoridades.

"Esperábamos un gesto político, pensamos que estaba todo dado. Pero si uno analiza cómo funcionó todo hasta ahora, ellos piensan que corresponde quedarse con todo: ya lo hicieron dos veces, no tienen una mirada ideológica que diga que algo le corresponde a la minoría", analizó Baraybar.

El concejal anticipó que se expresarán al respecto en sesión y recordó que en 2017 el presidente saliente del HCD Mario Barbieri, uno de los pilares de la alianza de gobierno, había advertido que era necesario respetar a la minoría, sin que sus palabras tuvieran eco alguno, puesto que el entonces bloque Cambiemos se quedó con la secretaría y la subsecretaría legislativas, como lo harán hoy.

"Barbieri se había ido pidiendo que respeten las minorías. Mónica terminó las sesiones ordinarias agradeciendole a Trelles la colaboración con la presidencia, sin embargo tomaron esta decisión", señaló Baraybar y se quejó: "En todos los poderes legislativos esto se respeta. A pesar de las discusiones, los ámbitos legislativos son espacios plurales, donde no está bien quedarse con todo, y somos dos bloques nada más".