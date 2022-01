Baradero: lo hisoparon, dio negativo y a la hora le dijeron que era positivo

Esta semana se conoció la historia de Gustavo, un vecino de Baradero que el viernes se vacunó y cuatro días después presentó síntomas de coronavirus COVI-19.

“Me di la tercera dosis, levanté síntomas y fui a preguntar si era la vacuna o qué”, relató Gustavo y completó: “Me pidieron que tome ibuprofeno cada seis horas y que si seguía así vaya a hisoparme”.

Con fiebre, fue al centro de testeos de la ciudad de Baradero donde lo hisoparon. “Sale la chica y dice: ‘Gustavo, negativo'”, recordó y detalló que tras obtener el resultado se fue tranquilo a hacer mandados.

“A la hora me llamaron desde el control de seguimiento y me dijeron que era positivo. Ahí tuve que volver mi casa, organizar a la familia y aislarme”, contó y reveló que al no sentirse seguro con ese resultado decidió hacerse un análisis en un laboratorio privado que como el primero, arrojó resultado negativo.

“Y ahora estoy acá, aislado. Porque me llamó la encargada del Centro de Testeos y me dijo que soy positivo”, indicó Gustavo quien está a la espera de los resultados del último PCR al que lo sometieron.