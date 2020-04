Bancos: Cómo son y qué se necesita para los créditos que ofrecen a clientes, comerciantes y Pymes durante la pandemia de coronavirus

La Secretaría de Economía de la Municipalidad coordinó un relevamiento con los bancos que operan en San Pedro para dar a conocer cuáles son las líneas de crédito disponibles en el marco de los anuncios y resoluciones adoptadas por el Gobierno Nacional y las disposiciones del Banco Central destinados a comerciantes, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y emprendimientos.

En todos los consultados (Provincia, Nación, Macro, Francés y Galicia) tienen en vigencia líneas a tasa 24% con, en su mayoría, plazos a doce meses.

BANCO MACRO

-TASA 24% Línea empresas

-Plazo 12 meses con 3 meses de gracia sin comisión de otorgamiento

-Solo clientes calificados

-Deben estar encuadrados dentro de la banca empresas y TENER CERTIFICADO MIPYME

-La empresa debe tener facturación anual mayor a $1.500.000

-Monto del crédito depende de la capacidad de pago de cada empresa

-Contactos: carloscastellaro@macro.com.ar o luisvillalon@macro.com.ar

BANCO FRANCÉS

TASA 24% Línea empresas

-Empresas que acreditan sueldos con el banco, les dejan un prestamos pre-aprobado, lo pueden liquidar en su homebanking

-12 meses con 4 meses de gracia, y sin comisión de otorgamiento

-De los que acreditan sueldo depende la masa salarial que paguen por el banco

-Deben estar encuadrados dentro de la banca empresas y TENER CERTIFICADO MIPYME

Contacto: Fernando.alvarez2@bbva.com

BANCO PROVINCIA

-Tasa 24% es solo modalidad de descubierto en cuentas corrientes, no es un préstamo, no tiene gastos de otorgamiento

-Clientes Calificados que paguen sueldos con el Banco, se les habilita el descubierto por 90 dias con el monto de masa salarial promedio que vienen utilizando

-Los clientes que tengan calificación pero no pagan los haberes, se les puede poner también en descubierto el monto que califique, deben solicitarlo

-El plazo del descubierto es de 90 dias que se puede renovar por 3 periodos

-Contacto: jnoseda@bpba.com.ar



BANCO GALICIA

TASA 24% Línea empresas

-Empresas que acreditan sueldos con el banco, les dejan un prestamos pre-aprobado, lo pueden liquidar en su homebanking

-12 meses con 4 meses de gracia, y sin comisión de otorgamiento

-De los que acreditan sueldo depende la masa salarial que paguen por el banco

-Deben estar encuadrados dentro de la banca empresas y TENER CERTIFICADO MIPYME

-Contacto: 0810-444-6580



BANCO NACION

Tasa 24% Línea empresas

-Clientes ya calificados y son dos líneas, para pagar sueldos y capital de trabajo

-Para pagar sueldos es descubierto por 90 días

-Capital de trabajo 24% plazo a 18 meses sin periodo de gracia, pagos semestrales, monto depende de la carpeta y promedio últimos 3 meses de venta.

-Contacto: 3280ofn5@bna.com.ar