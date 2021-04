Bajo Tala reclama por el estado de sus calles

“En San Pedro se ven tan lindas las calles pavimentadas y sin pozos casi. En cambio Bajo Tala sigue sufriendo a través de sus calles el rompimiento de motos y autos, gracias a que cuando esquivás un pozo agarrás 10. Ojalá algún día no solo piensen en San Pedro, sino también en los barrios allegados, que por ahí nunca decimos nada para no pasar por problemáticos pero a veces te indigna que los días de lluvia no puedas salir limpio y llegar a tal lugar sin embarrarte de pies a cabeza o que las personas mayores de edad, cuando sufren un problema de salud, tienen que realizar miles de llamadas para que los atiendan porque no quieren entrar gracias al camino que está destruido. Ojalá el intendente lo vea y pueda hacer algo. Estaríamos inmensamente agradecidos”, escribió Juan por Facebook.