Bajo Puerto: “Arcor va a ejercer su derecho de propiedad y va a alambrar”

Tras la reunión en la que vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio pidieron al intendente que “expropie” los terrenos de Arcor frente a sus viviendas, el abogado Daniel Spirópulos, que oficia de intermediario y la empresa en la instancia conciliatoria extrajudicial por las 84 viviendas, aseguró que la empresa “va a alambrar” ese predio costero.

“Arcor anticipó que va a ejercer su derecho a la propiedad y va a alambrar los terrenos”, dijo el abogado el sábado en Sin Galera, tras conocer el pedido de los vecinos del barrio relacionado a la expropiación. Al respecto, recordó que “el derecho a la propiedad es inviolable” y que para expropiar es necesario sancionar una ley e indemnizar al propietario.

“Pareciera que hay vecinos que quieren impedirlo, porque creen que está mal y que eso debería destinarse a un espacio público. A priori no se puede, la propiedad es inviolable, no puede venir cualquier a decir esto se debe hacer o no”, explicó Spirópulos.

Los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, nucleados en la comisión de fomento Barrios Unidos, elevaron una nota al jefe comunal para solicitar la declaración de utilidad pública y expropiación para convertir ese terreno en un espacio de esparcimiento, tal como propusieron desde que comenzaron a organizarse para oponerse a la instalación de la arenera que anunció el empresario Santiago Lawson en ese lugar.

“Si Arcor quiere poner una arenera, debe transitar todo los organismos pertinentes para que la autoricen, y si cumple con esos recaudos, es lícito; si quiere poner un alambrado, también lo puede hacer y no pude haber un particular que diga caprichosamente si lo puede o no lo puede hacer”, dijo Spirópulos.

El abogado advirtió que si alguien se opusiera “por la fuerza” estaría incurriendo en “un delito que debe ser castigado”. En ese sentido, afirmó: “Arcor tiene un derecho incuestionable de alambrar el terreno y quien quiera evitarlo estará cometiedo un delito”.