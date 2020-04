Bajante del río Paraná: Pronostican que seguirá descendiendo al menos hasta junio y hay preocupación

El río Paraná atraviesa una de sus bajantes más importantes de los últimos años y en San Pedro la situación se aprecia a simple vista en todos los sectores del curso que bordea a la ciudad de norte a sur. Según el último registro de Prefectura el jueves al mediodía en el puerto, la altura actual es de 0,78 centímetros estacionario y un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) pronostica que al menos hasta junio no superará el metro.

Las principales causas son la sequía (en el norte de Argentina no hay precipitaciones ni están pronosticadas en el corte plazo) y no apertura de compuertas en represas situadas sobre el curso en Brasil. También, aunque en menor medida, el viento sur ayuda a que el agua baje hacia el río de La Plata con mayor velocidad.

En San Pedro, en el último mes (entre el 10 de marzo y 9 de abril) el pico fue 1,6 metros hace 30 días porque, después, todas las marcas fueron inferiores y en su mayoría por debajo del metro. El lunes 6 llegó a 0,46 y fue la más baja. Más atrás, el 7 de diciembre de 2019 llegó a 0 y fue el descenso más brusco.

-El registro del río Paraná en San Pedro en el último mes.

Según el INA dio a conocer en un documento, el promedio en abril será de un metro, bajará a 0,61 en mayo y escalará hasta 0,86 en junio, situación que genera preocupación en la sociedad y que puede modificarse de acuerdo cómo recurran las causas de la bajante.

En el puerto local el problema todavía no se manifestó, explicó a La Opinión el presidente del Consorcio de Gestión, Eliseo Almada: "Las perspectivas que hay son a la baja. Por ahora no tenemos problemas con los barcos gracias al dragada que se hizo en 2019 y a que hay poco sedimento. El lunes salió un barco con la carga completa y un calado de más de 9 metros y no tuvo problemas". Sin embargo, relató que, en ciudades como Ramallo, San Nicolás, San Lorenzo y Rosario, que están río arriba, sí hay inconvenientes porque los buques deben partir con menos kilaje para no encallarse en algunos sectores del Paraná.

-El puerto de San Pedro opera con normalidad con un barco que carga trigo rumbo a Brasil.

Para el Instituto Nacional del Agua, la bajante en la zona del río que atraviesa Argentina es "significativa" y explicó los motivos: "Debido al pasaje de un sistema frontal durante la última semana, se registraron acumulado de lluvia del orden de los 60 milímetros en el norte del tramo, mientras que al sur (N. de R.: es donde está San Pedro) se registraron lluvias del orden de los 15 milímetros. No se esperan precipitaciones significativas, aunque no se descarta aportes debido al avance de un sistema frontal". En Rosario, donde funciona uno de los puertos más importantes de la región, el descenso en la última semana fue de 52 centímetros y la marca actual está en un metro, igual a la de mayo de 2009.

-El río Paraná en un tramo de su curso en Corrientes sin agua.

Aunque se está lejos de que el río Paraná en su paso por la ciudad llegue a marcas negativas, el historiador aficionado Fernando Chiodini publicó cuándo fue la última vez que ese fenómeno se dio teniendo en cuenta desde 1904 hasta hoy. La última vez fue en 1968 cuando se registró -0,62 metros, cifra que se repitió en 1948. Por último, en 1934 el caudal descendió hasta el -1,11 metro y el pico histórico.