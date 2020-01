Bajando una escalera el Intendente sufrió una fractura de peroné

Cerca de las dos de la madrugada los rumores sobre un accidente laboral cuyo protagonista fue el Jefe Comunal, se confirmaron. Tras una larga jornada de reuniones logró llega a San Pedro ya lesionado y con intensos dolores por la lesión que sufrió bajando una escalera del Ministerio tras una reunión en el área de Ginés González García.

Había llegado allí en las primeras horas de la tarde, procedente de La Plata donde hubo un encuentro con el gobernador tras la sanción de la Ley Impositiva. Luego Salazar tenía previsto un encuentro en Buenos Aires y allí se produjo el literal "traspié". Se dobló un tobillo y áún con dolor intenso decidió continuar con las gestiones que ya tenía comprometidas.

En el Ministerio de Agricultura estaba prevista una charla con el titular de esa cartera, Luis Basterra a quien quiso aproximarse para intentar trabar relaciones directas como lo viene haciendo con distintos miembros de provincia y nación tras el cambio de autoridades.

Durante ese encuentro el dolor no cedió y fue el esfuerzo por mantenerse en pie el que provocó la mayor lesión.

"Creo que me van a tener que operar. Así fracturado -todavía no lo sabía obvio- me fui a una reunión con el Ministro de Agricultura Luis Basterra. Por eso el desplazamiento de la fractura", dijo Salazar a minutos de haber recibido el resultado de una tomografía que el Dr. José Herbas se encargó de monitorear. El intendente ya había leído la nota en la que se anunciaba la asunción de su hijo durante 14 días en el mes de febrero que fue aprobada esta mañana en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, entonces dijo "Así que Ramón va a asumir antes", ya que los médicos le indicaron "Reposo absoluto, hielo, analgésidos y mañana nuevas placas. La tomografía dio que tengo fractura de peroné con desplazamiento", completó antes de retirarse a descansar puesto que todo el ambiente político estaba pendiente de los trascendidos que hablaban de un accidente.