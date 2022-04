Avanza contra el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola la causa por abuso sexual

Además de enfrentar la causa por “pedido de coimas”, el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido junto a Maximiliano Cabaleyro, está imputado por abuso sexual intrafamiliar contra al menos dos sobrinas y un sobrino que lo denunciaron por someterlos cuando eran menores de edad.

Publicidad

Una semana antes de ser detenido por el caso Camioneros, Espíndola prestó declaración indagatoria por la causa relacionada con abuso sexual. El abogado del sindicalista, Mauricio Gugger, sostuvo que “no coinciden las fechas” y que “él no convivía” con las personas denunciantes en el año 1988, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

“Lo que resta en esa causa es que empiecen a a aportar los testimonios que se ofrecieron oportunamente”, dijo Gugger y sostuvo: “Él se declaró inocente, ya no vivía en ese lugar, ya estaba casado y con hijos”.

Este lunes, en Radio Cuarentena, una de las denunciantes, Cintia Espíndola, ratificó en todos los términos su el relato que dejó asentado en la Justicia. El domingo estuvo en Fiscalía. “Vaya donde vaya, esté donde esté, voy a estar”, aseguró.

Tras escuchar las declaraciones del abogado de Espíndola, la mujer señaló que los abusos que denunció se extendieron más allá de la mayoría de edad del sindicalista e incluso cuando ya no eran convivientes en la casa de lo abuelos, donde prácticamente se criaron juntos. “Él estaba de novio y lo seguía haciendo, tenía hijos y lo seguía haciendo”, aseguró.

“Dígale al abogado que no trate de ensuciar la cancha, lo que uno cuenta es nuestra realidad, es lo que nos pasó. Aunque no haya estado viviendo, los abusos los seguía cometiendo igual”, aseveró.

Cintia Espíndola reveló que tenía 14 años cuando le contó a la ahora esposa de su tío la situación. “Ella me abofeteó como quiso y me trato de mentirosa”, dijo.

“Nosotros somos cuatro hermanos, yo fui la que convivió y que más torturas vivió”, dijo y consideró: “El abuso es algo que te enferma la cabeza todos los días, para nosotros no hay cura, esto se lleva de por vida”.

En ese sentido, volvió a plantear que la decisión de su hermano de quitarse la vida está relacionada con los abusos de los que fue víctima.

“Mi hermano no lo soportó. Él era un muchacho joven, trabajador, con dos hijos, no soportó más vivir con eso”, aseguró.

Relató que Fernando Espíndola la amenazaba con que tenía “arañas escondidas bajo la tierra” y dijo que cuando le preguntan por qué no denuncié cuando era chica responde que “la víctima habla cuando puede no cuando quiere, porque no es fácil procesar todo esto”.

“Hay que seguir luchando y no voy a parar hasta conseguir lo que quiero conseguir: este tipo tiene que pagar de alguna manera. El abuso de poder que tiene con toda la gente lo aprendió de muy chico con nosotros, alimentaron una bestia, no le importa los derechos de nadie, se cree impune a todo”, dijo.

Además, reveló que “a los 16 años, teniendo ya una bebé” recibió “el último abuso de ese degenerado”. Cintia Espíndola sostuvo que buscará justicia “hasta el último día de mi vida, porque ese desgraciado me quitó mi hermano, porque mi hermano se mató por culpa de él”.