Automovilista aseguró que un grupo de niños le quiso "cobrar peaje" en un barrio

Un hombre denunció este martes que un grupo de niños quiso cobrarle "peaje" en la vía pública cuando intentó cruzar en automóvil por la zona de Quiroga al 1100, en la intersección con Sargento Selada. Según contó, eran nenes y nenas "de 10, 11 años", aproximadamente.

Eran alrededor de las 18.50, relató. "Venía circulando por Quiroga hacia el centro" y fue abordado por el grupo, según contó en diálogo con La Opinión. Eran "cinco o seis chicos y chicas" que le "hicieron señas para que detenga su marcha.

"Rodean el auto y me dicen que si quiero continuar les tengo que pagar peaje. Les pido que se retiren del auto y me contestan que si no pago peaje me van a romper el auto", señaló el conductor.

Ante la situación, el automovilista insistió a los niños con que se alejen y le hicieron caso. "Cuando lo hacen, yo avanzo y me tiran un palo en la luneta del auto", indicó y consideró: "Me sorprendió ver que chicos de tan corta edad tengan estas intenciones".