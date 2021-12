Aumento de tasas: seis Mayores Contribuyentes se excusaron de participar de la asamblea

El Salón Dorado de la Municipalidad será escenario este miércoles de la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes que tratará la ordenanza impositiva que propuso el Gobierno municipal, con un aumento de tasas del orden del 40 por ciento promedio para casi todos los gravámenes.

Además, los mayores contribuyentes deberán tratar la reprogramación de la devolución de los 96,5 millones de pesos que el Estado local le debe a Provincia, dinero que llegó a San Pedro como préstamo para financiar las problemáticas fiscales surgidas en 2020 a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19.

De los 18 mayores contribuyentes titulares y cinco suplentes hay seis que presentaron excusación para no participar de la asamblea prevista para las 13.30.

El primero fue Carlos Collaretti, inscripto por voluntad propia, quien dijo en Radio Cuarentena que no podía participar porque no estaría en San Pedro y lamentaba no hacerlo, puesto que su plan era votar en contra y justificar por qué, al tiempo que cuestionó que generalmente quienes votan a favor “nunca dan sus argumentos”.

Otra mayor contribuyente voluntaria que tuvo que excusarse es Ana María Montero, quien informó que “por razones familiares” y no estar en la ciudad no podrá asistir a la asamblea. “Pido que para otra oportunidad avisen con más tiempo fecha de convocatoria y que no sea sobre las fiestas”, dijo en su texto.

También elevó nota para inormar la imposibilidad de participar el abogado Daniel Spirópulos, quien informó que se lo impiden “cuestiones personales relacionadas con la familia y un necesario viaje a la ciudad de Córdoba” a raíz de “el estado de salud” de su hermano Omiros.

Tampoco estará presente el también abogado y exoncejal Ariel Ramanzini, que al igual que Spirópulos había sido propuesto por el Gobierno como Mayor Contribuyente. Argumentó que para esa fecha estará “a una distancia mayor a los 600 km” de San Pedro.

Por su parte, Héctor Díaz expresó su “renuncia para la asamblea” de Mahores Contribuyentes “por razones laborales”, en una escueta nota que dejó por Mesa de Entradas este martes a las 11.00 de la mañana.

Fernando Panciroli, propuesto por el Ejecutivo y que había quedado como suplente en la lista, también informó que no podrá esar presente porque está “transitando un problema de salud” y adjuntó receta de medicamentos relacionada.

Así, son 17 los mayores contribuyentes del listado de titulares y suplentes que están en condiciones de participar de la asamblea. Son Liliana Montero, Stella Maris Bernan, Vicente Lubari, Ernesto Gorini, Lorena Gorini, Alejandro Martínez, Aurelio Daniel Melgar.

También el funcionario provincial Alan Ocampo, Oscar Calderón, Teresa Cáceres, Alberto Comment, Dina Ruth Spalla, Javier Mosqueda, el excandidato José Iriarte, Eduardo Birador, Franco Colom y Miguel Bonetti.