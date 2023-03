Aumento de colectivo: el error del Concejo Deliberante cuando votaron la ordenanza

Una insólita situación se dio en el Concejo Deliberante el jueves pasado, en una sesión caldeada por el debate por el aumento del boleto de colectivos, que tuvo a la edila oficialista Tamara Vlaeminck como sorpresiva protagonista, puesto que se negó a votar a favor del proyecto que elevó el Gobierno de Ramón Salazar y defendieron sus compañeros de bloque.

Durante la votación hubo una extraña situación que quedó mal resuelta dentro del recinto y que quizás amerite algún tipo de aclaración formal, ya que la presidenta Rita Leguizamón contabilizó mal una votación que provocó finalmente que Vlaeminck se expidiera en contra.

Es que la concejala de La Cámpora no quería participar. Dijo que no podía “votar un aumento más” y entonces pidió abstenerse. Para ello, debe ser autorizada por el cuerpo, por lo que antes de tratar la ordenanza hubo que tratar su abstención.

Fue una votación extraña. La Opinión estaba transmitiendo en vivo y puede verse que al momento de votar hay ediles que no levantaron la mano ni por sí ni por no, como Rosa Celié. Lo más extraño fue el “empate” que declaró la presidenta interina del HCD, Rita Leguizamón.

Los nueve ediles de la oposición votaron a favor de autorizar la abstención a Tamara Vlaeminck. El resto del cuerpo, en contra. Es decir los ocho concejales del oficialismo, que también tiene una bancada de nueve pero la protagonista del asuno no votaba.

Aunque la autorización a la abstención ganó la votación, Rita Leguizamón declaró que había empate y anunció que ella debía desempatar. Alejandro Donatti le advirtió que el reglamento establece, ante un empate, que debe “reabrirse la discusión”, es decir que antes del desempate de quien conduce el cuerpo debe votarse otra vez.

Leguizamón hizo caso omiso a ambas situaciones. No se percató de que había contado mal los votos ni que, en caso de que tuviera razón y hubiera empate, debían votar de nuevo antes de que ella asuma el desempate. En medio de la tensa situación, Vlaeminck pidió la palabra y se la dieron sin más. Allí dijo que votaría por la negativa y así lo hizo.

“Por la afirmativa, nueve votos. Tengo que desempatar. No le vamos a dar la abstención, compañera”, había dicho Rita Leguizamón. Luego habló Donatti y luego Tamara Vlaeminck, para decir: “No voy a acompañar el aumento, me la voy a jugar por mis vecinos, porque la verdad es que quiero seguir mirándolos a la cara. No soporto yo votar un aumento más pero menos soporta el bolsillo de los vecinos”.

El resultado de la votación fue 11 a 7 a favor de aumentar el boleto, puesto que a los ocho votos del oficialismo, se sumaron los tres del bloque Juntos Pro, cuyo presidente, Gerardo Pelletier, fue vocero para señalar que votaban por la afirmativa ante el incremento de los costos del servicio.