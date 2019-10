[Audio] El mensaje de María Eugenia Vidal a Cecilio Salazar tras ganar las elecciones: "Alcanzó para vos y eso ya es bastante"

"Hola Cecilio, recién te llamé, soy María Eugenia. Agradecerte y felicitarte por la gran eleccion que has hecho, me quedo tranquila que San Pedro puede contar con un buen intendente y sabe que puede contar con vos porque se que nos importanten las mismas cosas. Gracias de croazón por todo el esfuerzo hecho, no importa si no alcanzó para la Provincia y la Nación pero alcanzó para vos que eso ya es bastante. Te felicito de corazón". Las palabras son de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, luego de las elecciones generales que se celebraron el domingo y donde cada uno obtuvo resultados diferentes.

Todavía golpeada por la derrota ante Axel Kicillof del Frente de Todos y no lograr seguir cuatro años más al frente de la provincia, un día después la candidata de Juntos por el Cambio se acordó el Jefe Comunal local y le dejó un mensaje más que optimista y sin rencor de lo que reflejaron las urnas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y el domingo.

Luego de los comicios, en su efusivo discurso en su sede de Ayacucho y Miguel Porta, Salazar reconoció que "se están viviendo situaciones complicadas" en el país y dijo que "hay que aceptar el voto de la gente", en alusión a la derrota a nivel nacional y provincial. Y casi entre lágrimas, se lamentó por Vidal: "Tengo un dolor muy grande por la derrota de María Eugenia (Vidal) por todas las cosas que hizo por San Pedro".