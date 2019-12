Atsa responde a la Clínica San Pedro: "Son todas mentiras"

La Sociedad Anónima que gerencia la clínica envió este sábado un comunicado para pedir disculpas a sus pacientes, tras la "suspensión de servicios" por parte del personal que reclamaba el pago de los haberes adeudados y el aguinaldo, pero ATSA responde que "son todas mentiras".

La medida de fuerza de los trabajadores fue apoyada por el resto de los gremios con actividad local ya que la reiteración en las demoras de los pagos a los trabajadores de ese sanatorio fue constante durante el 2019. Sin embargo, tras las declaraciones de la clínica, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina aclaran que "el personal, no el cien por cien, pero si el que hizo el reclamo, no es que paró si no que hizo retencion de tareas, osea que nunca se dejó de atender al paciente"

Isabel Bravo, delegada del sindicato explicó: "Las urgencias se atendían, nunca se le prohibió la entrada al personal que quería trabajar, los medicos trabajaron normalmente", por lo que aseguran que lo dicho en el comunicado "es todo mentira".

Además resaltó que el traslado de los pacientes que se ecnontraban internados en terapia intensiva, no tuvo nada que ver con las medidas de fuerzas, sino que, debieron ser trasladados porque en la institución no hay oxigeno hasta el día lunes, motivo por el cual si o si debían ser derivados a otro centro.

Si viernes, tras un acuerdo que incluyó el pago de los sueldo de noviembre y el aguinaldo, la situación se normalizó, este próximo jueves, representantes se reunirán con los abogados para establecer como continuará esta situación y aclarar los dichos emitidos por la empresa que dirige el establecimiento.