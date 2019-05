Atención: Nueva modalidad de estafas telefónicas involucra a obras sociales

A los reiterados intentos de estafas que se dieron en los últimos meses, se sumo una nueva "excusa" para los engaños, según reportó una vecina a La Opinión.

Su caso es similar a los anteriores. Sin embargo, en esta oportunidad, le ofrecieron un beneficio de IOMA.

"Me llamaron por unos beneficios supuestamente de Ioma para los que tuviesen tarjeta Visa o Mastercard y tenían todos mis datos, dirección, teléfono y DNI", explicó la vecina que recibió el llamado y agregó: "Me dijeron que les dé0 el número de tarjeta para corroborar que iba a poder acceder al beneficio y ahí se me prendió la lamparita y no se lo di".

La mujer asegura que al comunicarse con la entidad pudo ratificar que se trataba de una estafa, ya que "IOMA confirmó que no hay ninguna empresa que brinde ese servicio para ellos".

Según la información brindada, se trataba de un servicio denominado "Imp Assist", mediante el cual podían adquirir los usuarios beneficios de todo tipo.