Asueto: “Es una vergüenza la organización del Hospital”

Ludmila escribió a La Opinión que en el nosocomio le dieron un turno para el martes sin prever que ese día es asueto municipal por el aniversario de San Pedro. “Quería expresar que es una vergüenza la organización del Hospital, ya que hoy fui a retirar un turno para mañana 25 de julio, y es ‘feriado’ me dijo el muchacho de mesa de entrada. A lo que fui a que me cambiara de día, primero al ginecólogo que me dijo que no, que no podía hacer nada y en mesa de entrada me dijeron que recién el martes abre lista, pero para agosto. Les cuento que estoy por parir porque estoy de 40 semanas con embarazo de riesgo por presión alta y no me quisieron dar turno para esta semana. Es una vergüenza que ni ellos saben cuándo es feriado y encima se lavan las manos”.