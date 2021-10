Así son las clases los sábados en las escuelas: “Son 11 mil chicos que necesitan reforzar”

Como en toda la Provincia, escuelas sampedrinas implementan el programa que busca “reforzar” contenidos en los alumnos que durante los meses de pandemia, clases virtuales y presencialidad en burbujas no pudieron cumplir con los aprendizajes previstos.

Algunas instituciones comenzaron con las clases este sábados —otras iniciaron sábados anteriores, con horarios también a contraturno en la semana— y La Opinión entrevistó a la jefa distrital de Educación, Marcela Lucchesi, y a la jefa regional, Marcela Moré, en el marco de una recorrida por la escuela 6.

“Dentro de la cantidad de alumnos que necesitamos reforzar, hay diferentes niveles y más que nada son en el nivel secundario. Son alrededor de 11 mil chicos que necesitan reforzar”, EXPLICÓ LUCCHESI, LO QUE REPRESENTA “EL 60% DEL ALUMNADO”.

Por su parte, Moré detalló que “las escuelas están abiertas” para todos los alumnos y que no es exclusivamente para aquellos que requieren afianzar lo aprendido, si no para quienes sufrieron “una desvinculación del aprendizaje, no sólo de la escuela” y para los que están en “buenas condiciones”.

“La aclaración que hacemos con el programa +ATR no es exclusivamente para chicos que necesitan un refuerzo. La escuela está abierta para todos, por lo tanto, de estos, llevamos un registro de trayectorias. Hay algunos que necesitan sí o sí por su nivel de desvinculación, y no solamente que se hayan desvinculado de la escuela, si no del aprendizaje, fundamentalmente”, señaló la jefa regional de Educación.

En la Escuela Primaria 1, este sábado comenzaron las clases para dos grupos, por ejemplo: “Es nuestro primer sábado que viene un grupo de 8.00 a 10.00 y otro de 10.00 a 12.00, pero en el contraturno en la semana, martes y jueves vienen los que necesitan reforzar. La gran mayoría viene, hay excepciones de uno o dos pero se está haciendo un seguimiento para que retomen”, contó una docente en diálogo con La Opinión.

Otros ejemplos de escuela que implementan el programa con clases los sábados son la Secundaria N° 11, donde comenzaron el sábado pasado, y Secundaria N° 6 de Gobernador Castro. En la Escuela 6, por su parte, esta jornada cursaron 3 grupos, en distintos horarios.