Así sacaron el camión que se incrustó en la casa de Verónica Mosteiro en ruta 191 y callejón Debock

En la tarde del sábado, personal municipal retiró del domicilio de Veronica Mosteiro el camión que el jueves por la noche se incrustó y destruyó su vivienda, ubicada en la intersección de ese camino provincial y el denominado callejón Debock.

La reconocida docente y exsecretaria de Desarrollo Humano registró el momento el que quitaron el camión con la asistencia de una pala mecánica. “¿Por qué no lo sacan por dónde entró? Ahí me van a sacar el único árbol que me cuida la casa, que me salvó”, se escucha decir a Mosteiro.

El viernes en Radio Cuarentena, la exfuncionaria del gobierno de Pablo Guacone relató lo ocurrido esa noche, en la que aseguró que sucedió un “milagro”. “La mano de Dios me hizo acostar temprano, no me sentía muy bien. En ese lugar donde se metió el camión estoy siempre comiendo y mirando televisión a la hora”, contó.

Turistas que pasaban por allí y vecinos fueron los primeros en asistirla tras el impacto, que se sintió en la casa como una explosión. “Pudo ser una tragedia terrible, no puede volver a pasar algo así”, concluyó al explicar que en ese punto es habitual ver trabajadores, padres y niños esperar el colectivo.

En octubre pasado, más de 30 vecinos de la zona firmaron una nota que elevaron al intendente, al Concejo Deliberante y al Consejo de Administración de Coopser para solicitar que iluminen y señalicen la intersección del callejón Debock y la ruta 191.