Así operaba el estafador del Cementerio, con su pareja como cómplice: crudo relato de una víctima que lo denunció

Un reconocido empleado municipal que se desempeña en el Cementerio desde que fuera trasladado de otras áreas con acusaciones sobre su desempeño enfrenta un sumario administrativo al que se van sumando otras denuncias similares y al menos una causa penal en su contra por lo que, todo indica, se trataría de estafas cometidas contra víctimas que le confiaron nada menos que las tumbas de sus seres queridos.

El sábado, Sin Galera recorrió la necrópolis local junto a su director, Américo “Cacho” Quintana, quien reveló que el empleado acusado está “de licencia por vacaciones” pero que no fue separado del cargo ni siquiera de manera preventiva, a pesar de que cada vez que hay alguna sospecha sobre irregularidades en el lugar su nombre aparece señalado.

Los casos son varios. En el verano comenzó un sumario cuando la Municipalidad recibió una denuncia por una reducción de restos que no pasó por los canales administrativos correspondientes, una modalidad habitual por la que este y acaso otros empleados cobran por su cuenta, lo que implica una falta grave: es como si un empleado del Juzgado de Faltas cobrara una multa sin que pase por la formalidad del Estado.

El caso de la bóveda de Clodomiro Gómez que reveló La Opinión a fines de 2020 desató un verdadero escándalo porque fue la revelación pública de una historia que se repetía sin que nadie denunciara irregularidades que habían transformado a la necrópolis en un “kiosquito” de corrupción.

Seis meses después,, Héctor Nouet, que en ese momento coordinaba la cuadrilla de trabajadores del Cementerio, fue despedido por la Junta Disciplinaria tras el sumario que permitió establecer sus responsabilidades en ese caso y en otro más, en el que se detectaron irregularidades con unos nichos.

A la acusación que ahora pesa sobre otros empleados, con uno de ellos como protagonista principal, por una falta administrativa que además podría comportar una denuncia penal por estar involucrados recursos municipales, se suman otras de similar tenor.

Entre ellas hay relatos que dan cuenta de estafas insólitas, como la de un hombre que contrató al empleado para que le pinte un cuerpo de nichos y luego recibió un llamado en el que le decían que —oh, casualidad— se habían roto las tapas y se ofrecían para arreglárselas.

Algo similar le pasó a Mary, una mujer que enviudó hace tres meses y que tras contratar los servicios del empleado sumariado y percatarse de que fue estafada decidió denunciar en la Justicia, que tiene en trámite una causa penal en la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos y que le comportará otro “poroto” a este empleado en la Dirección de Asesoría Letrada, donde se cursan los sumarios.

Este lunes, en Radio Cuarentena, Mary relató su caso. Contó que cuando hace tres meses su marido falleció, un sobrino de Santa Fe que la ayudó con los trámites le consultó al empleado del Cementerio por el tema de la tapa. la respuesta fue que podrían colocar una cuando ellos quisieran. Detrás vino la oferta.

El empleado le ofreció la familia una tapa de marmol negro con cruz de bronce que estaba al lado de la tumba en cuestión. Les dijo que era de una mujer que la quería vender y les pasó el teléfono. La reconstrucción permitió establecer que la “vendedora” no era otra que su esposa, acaso cómplice en lo que podría considerarse una estafa.

Les dijo que esta señora, que era su pareja, vendía esa tapa de mármol con la cruz por 18 mil pesos. El sobrino de Mary consideró conveniente el precio y le recomendó que avanzara en la transacción. Ella retiró el dinero del banco y llamó a la mujer, que hasta le firmó un recibo cuando cobró.

El propio empleado que les “recomendó” la compra de la tapa se ofreció a colocarla y les cobró 2 mil pesos. A los pocos días, llamó a Mary por teléfono con “una mala noticia”: le dijo que un compañero de trabajo, limpiando otra tumba, se había parado sobre la de su marido y le quebró la tapa. Pero que no se preocupara, que él ya había resuelto el problemita.

Cuando Mary fue a ver la tumba de su marido se encontró con que no sólo ya no estaba la tumba de marmol negro con cruz de bronce que había pagado sino que en su lugar había una de granito que denotaba un buen tiempo de uso.

“Cuando fui al cementerio con una amiga me di cuenta que le puso una cosa vieja, que no sé a quién le robó para ponerle a mi esposo eso. Lo llamé y le pedí que me muestre dónde estaba el marmol que se rompió”, contó. El empleado le puso excusas. “Me dijo que no, que lo había tirado lejos, en una zanja”, señaló.

Con la sospecha firme de que había sido estafada, Mary fue a la Municipalidad. La secretaria que la atendió y escuchó su reclamo le dijo que no era la primera vez que recibían una queja de ese tipo con ese empleado. Y le contó la verdad, que ya se sabía: “Me dijo que había aparecido el verdadero dueño del marmol”. Es decir que el trabajador del Cementerio le había vendido a Mary, con complicidad de su pareja, que se hizo pasar por la dueña, una tapa que era de otra persona.

“Me dijo que había muchísimas quejas de esta persona. Me imaginé enseguida que si antes era inspector de calle y ahora estaba ahí, habría ido castigado, pero nunca pensé que me iba a hacer esto”, contó la víctima del caso.

Cuando le describió a la empleada municipal la mujer con la que hizo la transacción comercial le revelaron que se trataba de la pareja del estafador. “Lo corroboré porque mi amiga le hizo limpiar y pintar la tumba, le cobró 9 mil pesos, y le dijo que iba a ir la pareaja a cobrar, me la describió y es igual”, detalló.

Américo Quintana fue cauto el sábado. Repitió varias veces que no la determinación no depende de él y que todo deberá pasar por el sumario administrativo correspondiente. Pero no esquivó las preguntas. Sabe que en su gallinero hay un lobo y también lo quiere afuera.