Asesinato en pleno centro: por qué no está detenido el acusado del crimen, Sebastián Dotti

El sábado por la madrugada, en pleno centro de la ciudad, un joven de 29 años asesinó a un hombre de 40 en medio de un altercado que comenzó en Boulevard Moreno e Ituzaingó, según los testimonios recabados, y terminó en Mitre al 800.

Sebastián Dotti, de 29 años, está imputado por homicidio. La policía secuestró el Peugeot 207 negro que conducía; un pantalón que llevaba puesto esa noche, con manchas de sangre; y el arma blanca que utilizó para apuñalar a Elías Chávez, de 40 años, oriundo de Baradero y que desde hacía dos años vivía en San Pedro, donde trabajaba para una contratista de Arcor.

La fiscala Viviana Ramos, que este domingo explicó la situación a La Opinión, pidió la detención de Dotti, con las pruebas colectadas. El juez de Garantías Ricardo Pratti, sin embargo, no ordenó su captura y el imputado continúa en libertad, a la espera de una resolución al respecto.

Sebastián Dotti no está detenido porque su abogado defensor particular solicitó una eximición de prisión, medida que el juez debe evaluar y sobre la que todavía no se expidió. Cuando lo haga, además, el imputado podrá apelar la decisión, por lo que el análisis respecto del pedido de detención seguirá demorado.

Para Ramos, está acreditado que Dotti asesinó a Chávez. La fiscala, incluso, considera que Prati debe denegar la eximición de prisión y ordenar la detención de Dotti porque sospecha que hay riesgo de fuga, a partir de la conducta del imputado luego del episodio.

Elías Chávez y Sebastián Dotti tuvieron un altercado en Boulevard Moreno e Ituzaingó, refirieron testigos. En calle Mitre, entre Obligado y Las Heras, Chávez cruzó su Renault Megane delante del Puegeot 207 de Dotti para obligarlo a detenerse.

Lo logró, se bajó y comenzó a increparlo. Dos mujeres que iban en el Megane, que serían la madre y la pareja de Chávez, también se bajaron del coche. Hubo patadas contra el Peugeot hasta que Dotti descendió y atacó al otro con un arma blanca. La herida en el tórax fue mortal y Chávez falleció en el Hospital.

Dotii huyó de la escena y se dirigió a la casa de sus padres, donde vive. Dejó el auto y llamó un remis. Junto a familiares, se fue primero a San Nicolás, donde paró en un reconocido estudio jurídico penalista, y luego pidió que lo llevaran a Rosario. Allí se quedaron.

Para la fiscala Viviana Ramos, todo ese trajín constituye un agravante de su situación, puesto que considera que ello es señal de que Dotti podría fugarse mientras dure el proceso de instrucción de la causa en su contra, razón por la que solicita que sea detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del sábado. "La rápida acción del personal policial, de la Comisaría y la DDI, más la colaboración de mucha gente, vecinos y gerentes de los bancos que pusieron las imágenes de sus cámaras de seguridad a disposición", destacó el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri.

A las 10.00 de la mañana estaba identificado el vehículo y al mediodía ya estaba secuestrado. Alrededor de las 14.00 terminó el operativo en la casa de Dotti. Al salir, el comisario Julio Franco, de la Policía Científica, reveló en exclusiva a La Opinión que acababan de secuestrar el arma homicida.