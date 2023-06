Asesinato de Vallejos: “Ontivero no quería que lo maten”, aseguró su abogado

Este sábado en el programa de Lilí Berardi, el abogado Hugo Lima detalló la situación de Ricardo Ontivero, uno de los cinco detenidos por el crimen de Adolfo Vallejos, ocurrido el 13 de mayo pasado en una vivienda de Molina y Gardel.

“Ontivero no quería que lo maten, quería que lo saquen”, declaró Lima y explicó la situación que desembocó en el asesinato, por una disputa por la propiedad que habitaba Vallejos y que Ontivero reclamaba.

“Ontivero tiene los papeles, figuran a nombre de él, pero tenía a una persona que ocupaba la casa y le propusieron, por una cierta cantidad de plata, sacarlo. Ellos se dedicaban a eso, y ocurrió lo que ocurrió. Es muy normal que ocurran estas cosas. No es que legal, pero ocurren”, señaló el abogado en relación a los otros 4 detenidos.

Por otra parte, el defensor de Ontivero indicó que por el momento no se ha podido determinar dónde estaba al momento del crimen pero que, al arribo de la policía, se hizo presente en el lugar con los papeles que acreditaban su propiedad.

“Yo no creo que haya sabido lo que llevaran, y no creo que ellos hayan tenido intenciones de matarlo. Él fue al lugar, fue después, llamaron ellos y llegó la policía. Él no participó”, ratificó Lima y explicó al respecto: “Si vos te representás el resultado, no dejás de ser autor. Se llama dolo eventual. Si el resultado te lo representás como posible y actuás, eso ya es un homicidio simple. En este caso, él no se representó el resultado”.

Ricardo Ontivero, Carlos Martínez, Jesús Montaldi, Juan Juárez y Matías Tesey son los cinco detenidos por el asesinato, y fueron trasladados a Junín y San Nicolás. En el primer llamado a indagatoria los cinco imputados hicieron uso de su derecho a no declarar. Ontivero tiene patrocinio particular, mientras que el resto será asistido por Defensoría Oficial. Esta semana, se cumple el plazo para determinar si se dicta la prisión preventiva.