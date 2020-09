Asesinato de un camionero en ruta 9: "Estaba detenido y le dispararon desde afuera cuando arrancó", aseguró la fiscala Viviani

La fiscala de la UFI Nº 7, María del Valle Viviani, investiga el asesinato de Néstor Insaurralde de La Matanza ocurrido el viernes a la madrugada mientras circulaba en un camión de reparto por el kilómetro 154 de la ruta 9 y el sábado por la mañana dialogó en Sin Galera con Lilí Berardi sobre la causa que lleva adelante por la que fueron detenidos dos jóvenes de 20 y 23 años de Río Tala.

"Al día de hoy podemos decir que fue un homicidio en ocasión de robo. Estamos en plena tarea de investigación es una víctima que paró al costado, por la cámara de seguridad se ve que hay personas y se ve que en la huida le disparan. Por eso en el video se ve el camión a poca velocidad cruzándose de carril y los autos lo esquivan. El recorrido que hace el camión en diagonal no llega a 100 metros, un milagro que no sea otra tragedia. Todo es tema de análisis, no le robaron nada desde adentro y faltan ocho almohadas que sacaron del camión", detalló la abogada respecto de lo que reconstruyó hasta al momento.

Además, aclaró que todavía no pudo determinar si el camión frenó a la vera de la ruta o lo interceptaron porque a través de las cámaras de seguridad se observó que "estaba detenido" y todavía no pudo precisar con otras imágenes cuando paró y en qué circunstancias. Lo que sí dejó en claro es que "las puertas no se abrieron" y que lo balearon desde afuera, motivo por el que el vidrio del lado del acompañante se destruyó.

Respecto de los masculinos que fueron aprehendidos horas después en allanamientos en la localidad, manifestó: "Estamos en plena investigación, hay dos aprehendidos y hay que seguir investigando porque hay muchas cosas para ver. Son sospechosos los detenidos, en los allanamientos se encontraron armas de fuego que fueron secuestradas para peritar, se secuestraron varios celulares y una campera con mancha hemática que será todo tema de científica al igual que la bala que fue extraída de la cabeza de la víctima. No sabemos si corresponde a una tumbera, científica va a cotejar la bala con las armas".

Como el hecho ocurrió en horas de la noche, Viviani se refirió a la dificultad de analizar las cámaras de seguridad porque las únicas luces son las de "camiones y autos que transitan por la ruta". También, indicó que "no hay testigos" y que los "playeros" de la estación de servicio ubicada pocos metros de la zona "tampoco escucharon y vieron nada".

Por último, explicó nuevamente la reconstrucción que hizo hasta el momento sobre lo que ocurrió: "La cámara lo enfoca ya parado, no tenemos otra que diga por qué se detuvo. Se ve directo que él está parado, se ven personas y después estoy tratando de recolectar más cámaras para ver si hay algo raro. lo que termino. Reconstruyendo, las puertas del camión nunca las abrieron, a él le disparan cuando arranca el camión y se va para el costado ya con el disparo de arma. Por eso el camión no aceleró, se fue despacio y lo esquivaban autos".