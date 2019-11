Asesinato de Oscar Lezcano: Familiares y amigos de Elias Gonda pidieron su liberación frente a la Comisaría

A ocho días del asesinato de Oscar Lezcano, de 17 años, allegados y familiares de Elías "Pipi" Gonda manifestaron su respaldo al acusado de "homicidio agravado" que permanece detenido en San Nicolás en las puertas de la Comisaría.

La convocatoria estuvo encabezada por familiares y fue acompañada por más de un centenar de vecinos, amigos y allegados que sostuvieron que el joven actuó en "legítima defensa" del delito que se le imputa. Para ello esgrimieron documentación que acredita que desde hace meses esperaban que la justicia actúe sobre al menos una denuncia de una balacera contra la casa de la familia Gonda de la que hacen responsable a Lezcano y a otras personas. Relataron lo que sucedió y pudieron reconstruir en el momento de los disparos y ofrecieron varios testigos que se presentaron a declarar para confirmar que hubo al menos dos personas que llegaron al lugar de los hechos. "Pasó de víctima a victimario", dijo el tío de "Pipi" para ilustrar sobre la falencia judicial que "pudo haber evitado todo lo que pasó".

En su declaración indagatoria, Gonda reconoció ser el autor de los disparos que ultimaron a Lezcano y aseguró que actuó en "legítima defensa" para repeler un ataque que el otro iba a propinarle, en el marco de un conflicto de larga data.

La fiscala Viviana Ramos sostiene la acusación de "homicidio agravado", una calificación penal que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua para el caso de que el acusado sea condenado por el delito que se le imputa.

En la manifestación se quejaron por la licencia que se tomó la Fiscala Viviana Ramos tras los dos homicidios registrados y por la escasa voluntad de investigación. Detallaron que no hubo actuaciones periciales adecuadas y que el sábado ofrecieron un dato preciso sobre el lugar donde podía estar escondida el arma que varios aseguran llevaba Lezcano y fue retirada del luegar de los hechos. "No hizo nada, no fue", señalaron frente a los medios de prensa.

Gran parte de las declaraciones apuntaron a las amenazas que están recibiendo en forma constante quienes se manifiestan públicamente a favor de Gonda y a situaciones que están provocando una escalada de violencia.