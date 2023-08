Asesinato de Milcíades Lencina: el hermano dijo que el verdadero asesino está suelto

La periodista Silvia D’Angelo de la redacción el Diario El Norte de San Nicolás cubrió este martes la primera audiencia del juicio a Lucas Fernández como autor material detenido y a Adrián “Cachaca” Guzmán, imputado como cómplice del homicidio de Milcíades Lencina.

Hay más de cuarenta testigos citados a prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La periodista logró hablar con el hermano de Milcíades quien desde un principio mantuvo su disconformidad con la investigación y que el verdadero asesino está libre.

“Esperamos que se haga justicia, ya pasó mucho tiempo. Creemos que el asesino de mi hermano no está preso, si no que está en la calle, en libertad. El test de la parafina le dio positivo a otra persona y no a Fernández. Sostengo que no se investigó como corresponde”, dijo José Luis Lencina.

“El acusado fue señalado a punta de dedo. El culpable siempre anduvo en la calle. Esperamos que el verdadero asesino quede detenido porque fue llamado como testigo. No puedo asegurar que Fernández no tuvo ninguna participación porque yo no estaba ahí pero lo que sé es que no tenía pólvora en las manos”.”, agregó.

“Supongo que se abrirá otra investigación. Presenté videos y grabaciones de este otro hombre donde él cuenta como mata a mi hermano y no quedó detenido, solo en un primer momento lo apresaron y enseguida lo soltaron. Ahora esperamos que todo se esclarezca, que sepamos quien fue el que mató a Milcíades y que se haga justicia”, sostuvo José Luis Lencina consultado por el medio colega.

El 3 de junio de 2020, Sebastián Milcíades Lencina, de 28 años murió tras una balacera mortal que se desató cuando estaba en la puerta de su casa y desde una moto le dispararon. La primera hipótesis y los reiterados antecedentes de conflictos hablaron en principio de un ajuste de cuentas.

Aquella tarde, Lencina fue trasladado al Hospital donde estuvo internado por las graves lesiones que le provocaron dos de los tres disparos por los que fue alcanzado.

El jurado está integrado por 12 ciudadanos y presidido por la jueza María Elena Baquedano. Ellos tendrán la misión de establecer la veracidad de las declaraciones de los más de cuarenta testigos y dar a conocer el veredicto, probablemente durante la jornada de hoy.

Durante la primera jornada y tras la selección de los integrantes del jurado, la fiscala Viviana Ramos pronunció su alegato con el que entiende está aprobada la autoría del crimen y advirtió a los presentes para que no desvíen su atención hacia una hipótesis intencionada de la defensa del acusado para desviar la responsabilidad a una tercera persona.