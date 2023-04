Asesinato de Cordara: Pablo Ansaloni habló por primera vez del crimen del chofer sampedrino

El domingo por la noche y en horario central del programa de noticias que se emite por A24 y América, Rolando Graña sentó por primera vez a Pablo Ansaloni, el dirigente de Uatre/Osprera al que, según la investigación, estaban destinadas las nueve balas que terminaron con la vida del sampedrino Mauricio Cordara, chofer del exdiputado, en la ciudad de Colón, un viernes en las puertas de su domicilio particular.

Ansaloni consideró que sufre “persecución” y que esa situación, vigente al momento del crimen, persiste. “La sigo teniendo hoy. Al finalizar las elecciones en Bahía Blanca, se publicaron tickets y fotos mías que tenés que estar persiguiendo como para tener esos elementos en la mano”, señaló en la nota.

“Así dice la Justicia”, respondió ante la consulta acerca de si los disparos eran para él. “Quiero agradecerle a Magdadalena Brandt, a los secretarios de Colón, que con una humilde fiscalía llegaron a esto. Estoy muy agradecido con ellos. Cuando yo lo dije, como estábamos en una interna sindical, muchos descreyeron. Hoy lo dice la Justicia”, agregó.



“Lo dice la Justicia y el tiempo va a ser testigo”, sostuvo al señalar que el hecho podría estar relacionado con su candidatura en la Uatre. “Perdimos la elección en diciembre por tres votos, está impugnado ese hecho ante el Ministerio de Trabajo, acabamos de presentar un ejecutivo para la ministra Kelly Olmos”, informó y advirtió: “Pero nada se detiene con nuestra persecución, si no que intervienen nuestra obra social el 28 de febrero, por el Juez Baric”.

Consultado sobre si hubo amenazas previas, reveló que lo han seguido y que incluso lo llamaban para decirle que su hijos habían entrado a algún lugar, como para dar cuenta de que lo vigilaban, tanto él como a su familia. Nunca denunció, dijo. “No creí que fueran tan capaz de llegar a este tipo de situación”, señaló.

“Somos un gremio del interior del país, con trabajadores rurales, no estamos acostumbrados a esto. Estos que están conduciendo los destinos de nuestras instituciones tienen que ver con las mafias, no con los trabajadores rurales”, cuestionó y aseveró que seguirá participando en la Uatre. “. Por eso le agradezco a Cecilia que siga luchando, quiero luchar a la par de ella para seguir protegiendo a los que vienen. “Con Pablo Ansaloni afuera de esta lucha sindical, les queda todo servido en la mano. Ellos ganaron, pero nosotros tenemos el 50 por ciento del país”, advirtió.

Desde el 25 de noviembre, Pablo Ansaloni tiene custodia. “Quiero agradecer el gesto que han tenido las autoridades nacionales para mí y con mi familia. Ha cambiado mi vida, pero se lo decía a Cecilia, sin miedo, porque se lo prometí a Gerónimo Venegas, porque somos los que tenemos que liberar a las instituciones de todas estas mafias que rodean al sindicalismo y a la política”, sostuvo.

¿Qué dice el gobierno?

Somos escuchados, vamos y estamos terminando el trámite administrativo qeu corresponde. Somos el 50% del país que no queremos las mafias del sindicato.

¿Tenés contacto con la familia de Cordara?

Sí, son los que me piden que no afloje, que luche, el 21 de diciembre a la noche después del resultado me llamaron y me dijeron que tenían miedo de vivir en la ciudad donde viven, en San Pedro y que por favor hiciera algo por ellos, que no dejara de luchar no sólo por Mauricio Cordara que era mi amigo, mi compañero, sino por todos aquelllos humildes que hoy necesitan de gente como Cecila para que vayan al frente y que alguien lucha por ellos.

¿Qué pasa con tus hijos?

Hoy los tenemos con psiquiatra y psicólogo, vivimos en un conglomerado donde estamos t odos juntos, no nos queremos separar, nos cambió, nos transformó la vida, pero no dejamos de ir a Colón, que mi pueblo, y yo tengo un dicho: que el se olvida de donde viene, no sabe para dónde va, pero cerca de ellos. Gino está por cumplir 18 años y sabe ir a tomar algo con los amigos y bueno, estamos continuamente acompañándolo y desesperados por ellos. Gino dice hace pocos días que una de esas balas le marcó en el cuerpo, eso fue muy triste y muy doloroso, lo rozó.

Podrían haber matado a tu hijo No alcanzaron a hacer eso, tengo la costumbre de levantar el portón y tal vez se hubiese metido esta lacra que estamos viendo esta imagen, no la había visto nunca, y hubiese sido… me pone mal porque lo llamé a la mañana a Mauri para que fuera a llevar a mi hijo, yo había perdido el avión a Misiones.

Se me hacía tarde, inaugurábamos la sede partidaria con mi amigo Ricardo W?, que nos acompañó allá y pierdo el vuelo y decidimos volver el viernes y no el sábado, lo llamo a Mauri si me hacía el favor, nunca volvía el viernes, hacía el mismo recorrido.



Tenían el dato preciso, habían hecho inteligencia…

Así es, así nos dice la Justicia. Es un amigo el que me falta, era amigo de la familia, lo extrañamos, si estaba él con mi familia hacé de cuenta que estaba yo, sabía que iban a estar… es un pibe muy humilde que dejó 4 pibes solos en San Pedro. Un día Dios nos tiene que ayudar a saber quién contrató a todos estos mafiosos para ejecutar a Mauricio como lo ejecutaron

¿En tu fuero íntimo sabés quién fue quien mandó a matarte?

El 20 de octubre fue despedido de la obra social y me querían borrar de la institución… En plena pandemia. Después la justicia me puso en ese lugar nuevamente, fuimos formando nuestra agrupación, es la primera vez en la historia que hay una elección con dos listas.

¿Hubo muestras de solidaridad de tus adversarios?

No, nadie. Está conformado el cuerpo nuestro por 5 miembros, 4 de ellos sí, estuvieron siempre y siguen estando a la par de Pablo y todos los compañeros. Después no, nuestros adversarios ninguno de ellos.