Asesinato de Agustín Luna: la familia Sandoval, contra la declaración de la niña “que vio todo”

El fiscal Manso logró adelantar la fecha de la declaración en cámara Gesell de la hija de la pareja de Agustín Luna, el joven asesinado el 24 de enero pasado. La niña tiene 12 años y en la familia de la víctima aseguran “que vio todo”.

La novedad provocó un “descargo” por parte de la familia de Germán “Popy” Sandoval, detenido acusado de ser el auto material del crimen, quienes enviaron una nota a La Opinión para exponer su “queja por el llamado a declarar de una menor de edad la cual es familiar del ya fallecido”.

“Paso a contar mi dolor”, dice el texto enviado a este medio por el padre de Germán Sandoval, Cristian. “Soy hermano de Javier Lovello. El día 29 de junio del 2013, siendo ya la tarde, la señora María Ponce llama a mi hermano para charlar, llevándolo hacia la esquina, donde aparece su hijo Jonathan Luna y con solo gritarle ‘buchón’ le dispara por la espalda”, dice el texto.

“Siendo testigos familiares, cuñados, amigos y vecinos, no nos permitieron declarar por el vínculo que teníamos con Javier. Ahora mi pregunta es: ¿por qué nosotros no y ellos si?, siendo que tienen un vínculo cercano con el fallecido. Sin más qué decir dejo mi descargo y me gustaría una respuesta”, finaliza la nota.

“Mi familia quiere saber cuál es el motivo por el cual a nosotros cuando mataron a mi hermano no nos dieron la misma posibilidad y a ellos sí”, agregó Sandoval en diálogo con La Opinión.

Por el crimen de Javier Lovello, Jonathan Luna fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión. Ese asesinato fue “en venganza” por haber sido la víctima testigo fundamental de la condena a nueve años que recibió Agustín Luna por el homicidio de Ramón Lezcano, ocurrido el 29 de enero de 2013.

El asesinato de Agustín Luna del 24 de enero pasado sería el tercero de esta cadena de enfrentamientos y venganzas cruzadas.