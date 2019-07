Asalto a una farmacia en avenida 11 de Septiembre: "Los delincuentes estaban muy tranquilos", aseguró el propietario

Hugo Navines fue víctima el lunes alrededor de las 20.30 de un asalto en su farmacia de 11 de Septiembre al 1500 donde dos delincuentes armados se llevaron la caja registradora, elemento que necesita recuperar porque es de suma importancia para su trabajo debido a que, tal explicó, "la máquina estaba aceptada y registrada por la AFIP".

"Hemos pasado un mal momento, un robo a mano armada donde la empleada, mi señora y yo vivimos minutos de terror. Los pibes andaba con revolver uno de ellos y nos sacaron algo que lamentamos muchísimo porque el costo es enorme pero a ellos no les sirve para nada más allá del poco dinero que había", admitió a La Opinión el comerciante.

Sobre el hecho en sí, que es investigado por la Fiscalía de turno, relató: "Le hicieron tirar al piso a la empleada apuntándole con un revólver y ella salió corriendo a través de un mueble, apuntaron y no llegaron a tirar porque el mueble se les interpuso y agarraron la caja. No ocurrió nada gracias a Dios. No estaban drogados, se los veía muy tranquilos. Hay cámaras que registraron las caras y después de la Justicia dirá lo que dirá".

Además, aseguró que desconoce si llegaron o no "en moto" porque las cámaras de seguridad registraron cuando los malvivientes ingresaron a la farmacia caminando y se retiraron por la misma vía."Eran dos pibes de entre 20 y 23 años y se les veía muy bien la cara".

Por último, analizó que pudo haber sido una situación "premeditada por el horario, justo al cerrar cuando anda menos gente". No es la única vez, ya nos habían robado varias veces computadoras y dinero", cerró.