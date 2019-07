Asalto a la familia Alsogaray: Victoria Amatriain pasó a sala común y evoluciona muy bien

Este sábado, pasado el mediodía, los médicos del Hospital Italiano decidieron, finalmente, llevar a Victoria Amatriain a una sala de internación común desde el área de terapia intensiva, donde permanecía desde que el jueves por la noche fue trasladada en helicóptero sanitario desde el nosocomio local.

La mujer, que el viernes cumplió 42 años, fue baleada el jueves por la madrugada en la casa que comparte con su pareja, Pedro Alsogaray —que también recibió un disparo—, y sus hijos, en 24 de Febrero al 2400, cuando al menos un delincuente ingresó con fines de robo.

El parte médico de este sábado indica que Amatriain está en excelente condiciones, con algunos dolores pero menores que los del día anterior, lo que le permitió descansar mejor. Ya come por sus propios medios, informaron los profesionales que la asisten, y confirmaron el traslado a una habitación común de internacion.

Todos los estudios practicados arrojaron buenos resultados y todo avanza conforme a lo esperado dentro del cuadro de salud que padece tras recibir un disparo de arma de fuego en la zona abdominal que le afectó el hígado.

"Ella tiene la bala alojada en el hígado, por suerte no ha tocado nada y no hay riesgo de hemorragia, está con unos dolores, pero va a salir adelante", dijo este sábado en Sin Galera su pareja, Pedro Alsogaray, que también fue herido por el delicuente, con quien se enfrentó y logró quitarle el arma

"A mí me entró una bala por la punta de la rodilla y me salió por atrás, por suerte no me tocó nada, tengo un gran hematoma, se pone duro, arde, pero va a ser rápido lo mío, espero", contó Alsogaray.