Asalto a la familia Alsogaray: la hermana del sospechoso que buscan en La Tosquera dijo que se quería entregar

Una de las líneas de investigación por el violento asalto que sufrió la familia Alsogaray Amatriain el jueves por la madrugada tiene como sospechoso a un joven que el viernes al mediodía huyó de la policía cuando lo fueron a buscar al barrio La Tosquera.

La policía busca a ese joven, identificado como Jonathan Bedetti, de 27 años, en cuya vivienda hubo un allanamiento el jueves por la noche, luego de que el viernes escapara del accionar policial efectuando disparos de armas de fuego, según consta en el informe oficial del caso.

"La persona se resistió a mano armada y así emprendió la huida. Eso no quiere decir que sea quien estuvo en el hecho, simplemente se tiene en cuenta su accionar", dijo el fiscal Marcelo Manso en diálogo con Sin Galera este sábado por la mañana.

Quien también habló en el programa fue la hermana de Bedetti, Macarena Leiva, quien se comunicó para dar una versión distinta a la de la policía y para asegurar que el joven se quería entregar, por lo que solicitó garantías, aunque sostuvo que no sabe dónde se encuentra escondido.

"El jueves a la noche estábamos, como todas las noches, en casa, mirando televisión. Nos patearon la puerta y decían 'allanamiento, policía policía'. Yo no sabía, no sabíamos nada lo que estaba pasando, buscaban cosas, dio negativo y se fueron, pero no dijeron nada", contó Leiva.

El viernes, un vecino le contó que a él también le habían hecho un allanamiento de urgencia ese día, por la mañana, por lo que decidió interiorizarse en el tema. "Vinieron los de la DDI, me hablaron muy bien, entonces yo busqué a mi hermano", contó.

"Vino arriba —viven bajo barranca— y él vio la camioneta de la Policía. Me dijeron que si yo lo llevaba no le iban a pegar. Mi hermano vino a ver lo que pasaba y cuando el policía lo vio, le empezó a tirar, adelante de todos, delante de la criatura de todos", relató.

Macarena Leiva dijo que Jonathan Bedetti había ido dispuesto a hablar, pero se desató el episodio. "Cuando él fue, le apuntó este chico —el policía— y le empezó a tirar, y él tuvo que disparar, si le tiró como doce tiros", dijo la hermana de Bedetti.

La joven sostuvo que el sospechoso "tiene miedo" pero que no sabe dónde puede estar. Enterada de que la policía lo está buscando, pidió garantías para que se entregue. El fiscal Manso se comunicó con ella y le informó la situación.

Antes, aseguró que esas garantías "son totales" y explicó: "Lo que nosotros le ofrecemos es que pueda entregarse". Bedetti, aclaró Manso, tiene pedido de detención por el episodio del viernes al mediodía con la policía, por resistencia a la autoridad.

"Lo que puede hacer es entregarse en la Fiscalía o contactarse conmigo a través del Foro de Seguridad", dijo el fiscal. El presidente de ese organismo, Roberto Gómez, también se puso a disposición. Luego, Manso se contactó con la familia de Bedetti.

El fiscal los puso en contacto con el Defensor Oficial Alejandro Ares, que es quien puede asesorarlos. Les explicó que será detenido por el episodio de resistencia a la autoridad y que deberá someterse a una serie de pericias para que la Justicia evalúe si tiene o no vinculación con el robo a la familia Alsogaray Amatriain.

La familia habló con Ares y, además, tomaron contacto con un abogado particular. En el transcurso de la jornada irían a la Defensoría a exponer formalmente lo que contó al aire sobre el episodio de ayer al mediodía. Incluso irían vecinos que aseguran que vieron cómo fue todo.