Asaltaron a un sereno en la playa de camiones y le dispararon a la cabeza

El sereno de una playa de camiones ubicada en 3 de Febrero y Crucero General Belgrano fue víctima este miércoles por la madrugada del accionar de delincuentes que ingresaron al predio con fines de robo. Tras asaltarlo, le dispararon con un arma de fuego a la cabeza, aunque la bala sólo rozó su cara. "Fue un milagro", dijo.

La víctima, Marcelo Abeledo, conocido operador de sonido que, entre otras labores, cumple esas tareas en las sesiones del Concejo Deliberante, contó a La Opinión, que eran alrededor de las 2.00 de la madrugada cuando escuchó ruidos y salió a ver qué pasaba.

"Yo estaba haciendo unas tareas y escuché ruidos entre los camiones. Me asomé y había tres tipos, con la cabeza cubierta con la capucha del buzo. Me intiidaron con un arma. Habían entrado a robar", relató Abeledo.

"Les di la billetera, que tenía 100 pesos que llevo por si necesito comprar algo para comer, unas galletitas, algo así. Los tipos me dijeron que eso no les servía para nada y me pedían más plata. Les dije que no tenía, que soy un pobre laburante", agregó.

Como no tenía más dinero, lo golpearon, le rompieron los anteojos que usa de manera permanente y cayó al piso. En ese momento oyó un disparo de arma de fuego. Los delincuentes le apuntaron y le dispararon. La bala le rozó la cara, pero podría haberlo matado. "La saqué barata porque atiné a correr la cara", consideró el sereno.

Tras el episodio, Abeledo fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias Same al Hospital, donde lo asistieron. "Ahora estoy un poco mejor. A la tarde tengo que ir para las curaciones", informó.

"De noche no distinguís nada, es una zona oscura", señaló sobre las dificultades para reconocer a quienes lo atacaron. "Es la cuarta vez que me asaltan. Esta fue la más violenta", aseguró Marcelo Abeledo a La Opinión.