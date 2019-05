Arrancaron el reloj biométrico del Hospital de Santa Lucía: denuncia penal y sumario interno

El reloj biométrico en el que marcan ingreso y egreso los empleados municipales del Hospital de Santa Lucía fue destruido, arrancado de cuajo del lugar donde estaba ubicado y robado.

El director del nosocomio de esa localidad radicó la denuncia penal correspondiente y elevó el informe para la instrucción de un sumario administrativo para evaluar responsabilidades.

El aparato en el que, a través de las huellas digitales, el personal registra sus horarios de entrada y salida del trabajo fue "arrancado de un tirón" y desapareció.

La Municipalidad dispuso el reemplazo del reloj biométrico y según informaron a La Opinión fuentes del gobierno, dispondrán cámaras de seguridad en el sector para evitar que vuelvan a ocurrir hechos vandálicos de estas caracerísticas.

Aunque no hay certezas respecto de qué sucedió, la sospecha es que no fueron ladrones y que no se trata de un hecho de inseguridad, sino que podría haber sido un acto cometido desde adentro de la propia dependencia sanitaria pública.

La situación pone en tela de juicio a todo el personal, que deberá ser investigado en el marco del sumario para deslindar o endilgar responsabilidades, según corresponda. "Una pena, por uno quedamos expuestos todos", dijeron desde el Hospital.