Argentino de Ruta U23: en pelotón, Juan José Paz se “fundió” y no pudo terminar

Juan José Paz cerró este sábado su participación en el Argentino de Ruta U23 que se realizó en Chilecito, La Rioja, compitiendo en la prueba pelotón la cual no pudo terminar.

El sampedrino recorrió 120 kilómetros y se bajó de su bicicleta cuando iba a comenzar la última vuelta de 20 mil metros porque se “fundió”, tal contó a La Opinión. “Durísimo el circuito, no estoy acostumbrado a esto, mucha subida. Abandoné por cansancio, me fundí, no tenía mas, no vine bien bien preparado”, admitió el joven de 18 años que se inscribió sobre la fecha límite y su objetivo fue hacer experiencia teniendo en cuenta que es su primer año en la categoría.

Respecto del desarrollo de la carrera, detalló: “En los primeros kilómetros anduve escapado, con el lote de adelante y me fui quemando. Estuve adelante como 5 kilómetros escapado, iba en el segundo pelotón porque tenía un escapado adelante y atrás venia yo con dos más. Después nos alcanzaron los de atrás”.

El ganador de la prueba fue Matías Pérez de la Federación Mendocina seguido de Iván Ruiz de la Santafesina y Agustín Durán de Asociación Ciclista Oeste Riojano que fue, junto a la Federación Argentina de Pista y Ruta (FACPyR), la organizadora del campeonato que también aglomeró a damas, elite y ciclistas adaptados

Paz, de 18 años, comenzó su participación en el Argentino de Ruta U23 el viernes en la contrarreloj individual en la que terminó noveno porque completó los 30 kilómetros en 41 minutos 34 segundos, casi 3 minutos después que el ganador de la prueba que fue Santiago Sánchez de la Federación Sanjuanina.

El podio lo completaron Agustín Del Negro y Lukas Dundic, ambos de la misma entidad que el pedalista local. En total compitieron 19 deportistas.