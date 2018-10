Aprobaron la licencia de Verónica López, con el Kirchnerismo en contra: "Estaríamos avalando el hecho que cometió"

Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó la licencia especial por tiempo indeterminado que el bloque Cambiemos le exigió presentar a la concejala Verónica López tras el escándalo en el que se vio envuelta por haber sido descubierta con una conexión clandestina de electricidad en su vivienda.

La concejalea suplenta Natalia Claverini asumió en su lugar. Antes, hubo debate puesto que, desde la oposición, el bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana decidió no acompañar la licencia porque sus integrantes consideraron que no correspondia porque no hay "causa justificada" para una licencia, dando a entender que López debería haber renunciado a su banca tras la situación.

La vocera del bloque kirchnerista fue Florencia Sánchez, quien expresó que la Ley Orgánica señala que los concejales pueden votar una licencia siempre y cuando haya causas justificadas esgrimidas por quien la solicita, en este caso la concejala de Cambiemos Verónica López.

"Realmente el hecho que cometió la concejala, ¿merece ser considerado como una licencia con causa justificada? ¿Merece que sea tratada la licencia? ¿Acaso Cambiemos no venía a desterrar la corrupción, a fortalecer la República, a garantizar la transparencia?", se preguntó Sánchez.

"No podemos acompañar una licencia de estas características, porque estaríamos avalando el hecho que cometió y generaría un privilegio. Esto afecta al cuerpo en su conjunto, a la democracia, a la institucionalidad", sostuvo la concejala del FpV-Unidad Ciudaana.

"¿Cómo nos paramos frente al vecino que viene a pedirnos porque no le acanza para pagar la luz, ante el que viene a pedirnos ayuda para hacer el trámite para tener un medidor, ante el comerciante que apaga la luz porque no quiere gastar?", se preguntó.

El presidente del bloque oficialista, Iván Paz, fue el encargado de responderle. "Luego de conocida la situación, que a este bloque también lo ha tomado por sorpresa, y tuvimos una profunda tristeza y preocupación, entendimos que la conducta no era regular y actuamos en consecuencia, lejos de desentendernos y de querer defender una situación que no correspondía con nuestros valores", dijo.

"Hemos tomado una determinación y es que no esté ocupando su banca", sostuvo y comentó: "Se lo hemos planteado a la concejala y no estará ocupando su banca. Este bloque ha entendido y reconocido cuando hay cosas que están mal y ha actuado en consecuencia. Esta es la decisión que hemos decidido tomar".

La licencia especial por tiempo indeterminado para Verónica López fue aprobada, con los votos del bloque Cambiemos más los de José Luis Tirelli (Frente Renovador) y Damián Mosquera. Natalia Claverini asumió en su lugar y confirmó que la reemplazará en las comisiones a las que asistía.