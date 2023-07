Apareció mercadería tirada en un volquete en un barrio: “Son cosas vencidas y que no sirven”, dijeron desde un comedor

La presencia de un volquete con alimentos secos como arroz, fideos, arvejas y yerba sorprendió a vecinos de la zona de Alvarado al 1300, que se preguntaron qué habría pasado para que en ese lugar, en inmediaciones de un comedor comunitario, hallan tirado toda esa mercadería “en lugar de dársela a la gente que la necesita”.

En Alvarado al 1300 había un inmueble que oficiaba como depósito del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que a nivel nacional conduce Raúl Castells, desde el que hasta febrero pasado sostenían junto a colaboradores locales un comedor y merendero ubicado a la vuelta, en Cruz Roja al 1700.

Fernanda Bogado, referente de ese centro comunitario que entrega viandas de comida los martes y jueves por la noche para familias del barrio, explicó a La Opinión por qué tiraron esos alimentos en un volquete.

“Es mercadería vencida y comida por lauchas”, señaló.

Bogado explicó que el MIJD enviaba mercadería a los distritos, obtenida del Ministerio de Desarrollo Social, que no siempre estaba en condiciones. Esa, aseguró, fue una de las razones por las que ella y su grupo de alejaron de Castells en febrero pasado y decidieron seguir con el comedor de manera independiente.

“Esa mercadería llegaba y se iba repartiendo, pero había cosas que quedaban como arvejas que la gente no recibía o fideos que la verdad no servían para darle de comer a nadie y que tenían fecha de vencimiento muy próxima”, detalló la exreferente de Castells en San Pedro.

“Me retiré del MIJD por estos problemas, porque nos mandaban cosas que no servían para darle a la gente ni cocinar ni nada, eran fideos que se hacían puré al hervirlos, esas cosas no servían para darle a la gente”, aseguró.

Además, Bogado advirtió a los vecinos de la zona que no deberían retirar esa mercadería del volquete. “Una mamá me dijo que se llevó un paquete de yerba y dijo que estaba buena, pero no: eso no sirve, era para tirar y no podíamos seguir teniendo eso en un lugar con lauchas, eso es para la basura, lamentablemente”, señaló.

Fideos, arroz, arvejas y yerba, entre la mercadería tirada. Foto: La Opinión.

Fernanda Bogado dijo que otra de las razones que la motivaron a dejar el MIJD de Castells fue que les plantearon que los bolsones de alimentos para entregar a la gente tenían que tener un percio: “¿Cómo le vamos a pedir plata a la gente por mercadería que Desarrollo Social de Nación les da gratis?”, cuestionó.

También reveló que cada vez que había movilizaciones a nivel nacional les exigín que hicieran lo propio en San Pedro, que generalmente eran a la sede del Centro de Referencia del Ministerio de Desarroll Social de la Nación pero también hubo a supermercados de cadenas para pedir alimentos.

“Eran movilizaciones para pedirle cosas al Gobierno que a nosotros no nos llegaban y nosotros lo que queremos es darle un plato de comida a la gente, pero con cosas que realmente sirvan, no con porquerías, como nos mandaban”, se quejó Bogado.

El comedor que llevan adelante está registrado en el ReNaCom, el registro nacional que releva comedores y merenderos en todo el país. Sin embargo, dijo Bogado, no reciben la asistencia alimentaria que deberían por parte del Estado para garantizar el plato de comida a las familias del barrio que lo necesitan.

“De la Municipalidad no siempre nos ayudan como corresponde a pesar de estar inscriptos en el ReNaCom y que deberíamos recibir todo, fresco y seco, para todos los días de la semana, pero no recibimos eso”, señaló e informó que desde que se separaron del MIJD sólo recibieron alimentos “dos veces”.

“Nosotros no tenemos mercadería ni leche para darle a la gente. Los alimentos que tenemos los cuidamos mucho. La gente nos tiene que avisar hasta las 18.00 para obtener la vianda a la noche. Estamos los martes y los jueves, a las 20.00 entregamos la vianda”, detalló.

Respecto de la actualidad del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, Bogado indicó que la histórica referente local Stella Bastos sigue al frente como representante de ese espacio social y político en San Pedro.