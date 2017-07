Apareció la adolescente que no había vuelto a la casa después de la escuela

Desde el viernes por la noche, la familia de una adolescente de 12 años la buscaba porque no había regresado a su casa a la salida de la Escuela Comercial. No llevaba consigo su celular. Este sábado, la encontraron en la casa de una amiga, en Boulveard Moreno al 1000, cerca de las 10.00.

La niña se había dirigido con otros 4 compañeros a la casa de una amiga para merendar. Cerca de las 18.30, se retiró de ese domicilio, a dos cuadras de la escuela, para ir a su casa en Ruffa al 100, en inmediaciones del predio de la excancha de Banfield, donde nunca llegó.

En su casa, no faltaba ropa, y cuando se fue "salió lo más bien, saludó a mi mamá y se fue a la escuela", habìa dicho su hermana. "Está bien, en el hospital con mi mamá, para revisarla. Habíamos ido varias veces a la casa de esa amiga pero no sé por qué no nos decían nada".