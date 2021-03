Antonia necesita ayuda con útiles escolares

“Hola, buenas tarde mi nombre es Antonia Gómez. Quisiera pedir ayuda a la comunidad para que me puedan donar útiles escolares. Yo cobro una pensión de 7 hijos pero la uso para comer. Tengo 5 menores que van a la escuela. Yo me encuentro sin trabajo y mis hijos no tienen útiles. Yo sé q no corresponde, pero no sé de dónde sacar, o me ofrezco para limpiar casas, lavar ropa, planchado a cambio de las cosas. Yo vivo zona rural. Tengo una hija en secundario (5° año); un nene en 3°, uno en 5° del primario, uno en 2° del primario y la nena en jardín”. Comunicarse al 3329-985009