Antes de tratar la cancelación de la temporada 2020, la Liga Infantil confirmó que la categoría 2008 jugará un año más

Sin actividad por la pandemia de coronavirus, la Liga Infantil (LDI) confirmó que la categoría 2008, que reglamentariamente concluye su participación en los torneos en la presente temporada, seguirá compitiendo en 2021 para que los chicos puedan despedirse de "cancha chica" jugando teniendo en cuenta que en lo que va del año no pudieron jugar.

El presidente de la entidad, Eduardo Oilher, explicó a La Opinión que días atrás se reunió junto a integrantes de la Comisión Directiva con su par de la Liga Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, y acordaron organizar el calendario 2021 para que los niños puedan participar en simultáneo en los certámenes de ambas instituciones: "Está confirmado que el año que viene los chicos 2008 van a seguir jugando en el fútbol infantil".

Además, sobre cómo se llevará adelante, explicó: "No está definido el formato de disputa, por lo menos habrá un torneo Apertura. Después veremos que nos permite el calendario porque no sabemos cuándo vamos a arrancar en 2020, no es que termina el año y en enero arrancamos. Por lo pronto ya nos pusimos de acuerdo con la Liga Sampedrina de que el año que viene la 2008 juegue el fútbol infantil".

En 2021, tal establece el reglamento, debe empezar a participar de la LDI la división 2014 pero la cuarentena para evitar el COVID-19 impidió a los clubes armar su equipo. En ese contexto, Oilher señaló: "La categoría que tiene que entrar es un tema porque la mayoría de los clubes no la tiene armada porque no hubo actividad y no pudieron trabajar. Está la posibilidad de que la 2008 juegue el Apertura y se retire y que a partir de ahí ingrese la 2014. En ese tiempo que dure el Apertura que los clubes puedan ir armando la 2014".

Por último, la máxima autoridad de la LDI recalcó que siguen sin cobrarle la cuota a sus entidades afiliadas y que en el transcurso de la semana encabezará una reunión virtual con delegados para tratar "cómo se sigue" en 2020 teniendo en cuenta que la situación sanitaria en San Pedro y Baradero no es buena: "La idea es darla por terminada a la temporada. Después si algún club decide practicar o no, que corra por cuenta de ellos porque nosotros estamos cansados de ciertas situaciones. Entiendo que no va a haber oposición para suspender, pero puedo haber algún club que no piense lo mismo".